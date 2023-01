飛9000英尺高空「後門突打開」　機上行李全噴飛！乘客無奈望窗外

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯一架能容納40名乘客的小型飛機日前在飛行途中,爬升至9000英尺高空時,機艙後門突然打開,引發一陣恐慌。而隨著機艙內部減壓,許多乘客們帽子和多數行李都被空氣壓力吸出門外,直接掉出飛機,一名男乘客拿手機拍攝這尷尬場面,最後還拍向窗外的天空,臉上微笑看起來有些無奈。

▲俄羅斯一架飛機在9000英尺高空,後門突然打開,旅客行李全飛走。(圖/翻攝自YouTube、推特)

據每日郵報等報導,一架編號RA-26174的俄羅斯安-26(Antonov An-26)運輸機9日從西伯利亞東部瑪根(Magan)機場起飛後不久,飛機後門突然開啟,引發恐慌。由乘客拍攝的影片可見,機艙後門打開後所有人的帽子往後飛,一條綁在上方行李艙的布簾也在空中不斷狂甩,據後來的報導稱,大部分行李都被吸出艙門外了。

Nothing unusual: in Russia, the door of the plane opened right during the flight at an altitude of several kilometers



An-26, flying from Magan to Magadan, suddenly depressurized - judging by the video, which was filmed by one of the passengers, the back door was half opened. pic.twitter.com/GdBFdHdRML