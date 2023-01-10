飛9000英尺高空「後門突打開」　機上行李全噴飛！乘客無奈望窗外

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯一架能容納40名乘客的小型飛機日前在飛行途中，爬升至9000英尺高空時，機艙後門突然打開，引發一陣恐慌。而隨著機艙內部減壓，許多乘客們帽子和多數行李都被空氣壓力吸出門外，直接掉出飛機，一名男乘客拿手機拍攝這尷尬場面，最後還拍向窗外的天空，臉上微笑看起來有些無奈。

▲俄羅斯一架飛機在9000英尺高空，後門突然打開，旅客行李全飛走。（圖／翻攝自YouTube、推特）

據每日郵報等報導，一架編號RA-26174的俄羅斯安-26（Antonov An-26）運輸機9日從西伯利亞東部瑪根（Magan）機場起飛後不久，飛機後門突然開啟，引發恐慌。由乘客拍攝的影片可見，機艙後門打開後所有人的帽子往後飛，一條綁在上方行李艙的布簾也在空中不斷狂甩，據後來的報導稱，大部分行李都被吸出艙門外了。

Nothing unusual: in Russia, the door of the plane opened right during the flight at an altitude of several kilometers



An-26, flying from Magan to Magadan, suddenly depressurized - judging by the video, which was filmed by one of the passengers, the back door was half opened. pic.twitter.com/GdBFdHdRML — Oriannalyla (@Lyla_lilas) January 9, 2023

報導指出，這架具43年歷史的安-26飛機爬升到9000英尺高度時，後門突然失靈開啟。飛行員緊急掉頭返航，迫降瑪根機場，機上載著25名乘客和6名機組人員都沒有受傷，乘客們也都穿著適合西伯利亞零下40度寒冷天氣的厚外套，沒有人體溫過低。

初步調查顯示，事故可能因起落架的階梯鎖故障導致，且階梯鎖被發現安裝了未經批准的零件，交通部門仍在繼續調查中。報導補充，前蘇聯設計生產的「安-26」雙螺旋槳引擎軍民通用運輸機，共計生產1403架，最舊機齡約52年、最新的大約也有37年。安-26飛機自2020年來已發生4起意外事故、5起異常事件，最新一次是2022年2月在飛行途中因左側引擎漏油而緊急迫降。