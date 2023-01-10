炸彈氣旋攜大氣河流夾擊！加州90%人受影響　拜登批准進入緊急狀態

▲被炸彈氣旋和大氣河流夾擊的加州，多地已出現水災。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州受「炸彈氣旋」和「大氣河流」共伴影響，自元旦就連日遭狂風暴雨侵襲，當地最近還出現了降雪，引發洪水、土石流和斷電，至少造成12人死亡。當局目前已緊急撤離逾萬民眾，而拜登總統也批准加州進入緊急狀態。

據CNN報導，天氣預報中心數據顯示，加州中部海岸部分地區每小時的降雨量已達25.6至32毫米，當局也示警，當地有超過3400萬人生命財產可能受到威脅，形同全州有90%的人口會被洪水影響。美國國家氣象局警告，由於加州近來野火頻生，土地已無法吸收太多雨水，因此連日的豪雨極有可能帶來洪水和土石流。

▲加州現有9.2萬戶人無電可用，當局緊急進行搶修。（圖／路透）

洛杉磯政府在當地9日晚間對700萬人口發布了山洪警報，而加州奧羅維爾（Oroville）目前也遭時速132英里的颶風侵襲。國家氣象局預計，各地會出現大面積停電、樹木倒塌和駕駛條件不佳的情況，「如果你還沒準備好的話，那現在就是時候了！」追蹤美國電力的Power Outage指出，當地有9.2萬戶家庭將在9日晚間無電可用。

▲聖塔巴巴拉的降雨量已超過203毫米，當局緊急撤離當地民眾。（圖／路透）

位於加州南部的聖塔巴巴拉因在12小時內降雨超過203毫米，當局已將當地和周邊河谷約一萬名的居民緊急疏散到安全的地方，而總統拜登也同意了州長紐森（Gavin Newsom）的請求，批准加州進入緊急狀態。州長辦公室表示，自去年12月以來，當地有至少12人死於洪水等「風暴相關影響」，「我們預計最糟糕的情況還未到來」。