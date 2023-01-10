俄烏戰爭打斷廢核計畫　比利時2核電廠延長服役10年

▲俄烏戰爭造成歐洲能源動盪，比利時將延長國內2座核反應爐使用年限。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

比利時總理德克魯9日表示，已與法國能源供應商Engie達成協議，將國內2座核反應爐使用期限延長10年。俄烏戰爭使歐洲能源供應短缺，有9成以上能源都依賴進口的比利時為了擺脫俄羅斯天然氣，只能推翻先前訂下在2025年廢除核能的計畫。

路透社報導，比利時原定於2025年完全廢除核能，現因俄烏戰爭打亂能源供應，決定把廢核計畫延至2035年後。杜爾核電廠4號反應爐與蒂昂日核電廠3號反應爐將於2026年11月重新啟動，並在接下來10年持續運作。

電網營運商警告，如果不延長核反應爐運作，比利時將在2026年至2027年冬季面臨嚴重能源短缺。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）9日於新聞發布會上表示，延長這2座核反應爐使用年限，對保障能源安全至關重要，雖然已與Engie就延期達成協議，但細節尚未完全敲定，將在未來數月持續商議。

雙方已在2022年7月簽署一份延長年限意向書，將進一步商討如何分擔核廢料成本。Engie也在聲明中指出，共同目標是努力在2026年11月重啟杜爾4號和蒂昂日3號反應爐。

世界核協會數據顯示，比利時6座運行中的核反應爐共可產生5百萬瓩電量，約佔國內一半電力，然而即使延長杜爾4號與蒂昂日3號反應爐使用年限，比利時仍須填補2025年至2026年潛在發電缺口。