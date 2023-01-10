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美媒：台灣受烏克蘭啟發　加強備戰因應中國持續威脅

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲面對中國威脅與失敗主義言論，蔡政府宣布恢復1年役期並調整訓練內容。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

我國總統蔡英文日前宣布義務役役期恢復至1年，美媒指出台灣在因應中國持續加大威脅之際，受到烏克蘭的啟發，尋求加強軍事備戰能力。

烏克蘭面對俄羅斯大舉入侵，在國民強烈的抵抗意志以及西方國家持續奧援下，很快扭轉頹勢並反推戰線，收復大片領土。《福斯新聞》引述蔡英文指出，烏克蘭的堅強抵抗實力，為國家爭取了國際社會援助抵達的時間，因此在與內閣和軍方多次討論後，做出了恢復1年義務役的艱難決定。

一個國家能否抵禦外敵，人民是否接受一定訓練以及具有抗敵意願尤其重要，台灣和美國的專家長期以來都表達對台灣國防的憂慮，台北當局給予的回應是加強軍武與戰技的提升。然而台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，綜觀全球，專業軍人的募集都已變得更加困難，台灣也面臨同樣困境。

美國智庫「2049計劃室」資深主任、《中共攻台大解密》作者易思安（Ian Easton）認為，台灣進行義務役改制是「值得注意」的改變。他表示，自由民主國家很少在承平時期做出類似的艱難改革，全國徵兵制近年在台灣政壇無人敢碰，但現在只要是不認真看待國家安全的政治人物，在選舉中都可能陷入窘境。

台灣經常有不少人爭論抵抗中國的全面入侵沒有意義，這種論點經常認為「因為中國軍事在各方面都比台灣強大，所以必輸無疑」；然而長期待在台灣的專家、支持台灣民主自由不受北京當局干預的特爾頓（Michael Turton）表示，這種「失敗主義」心態，其實很大一部分原因是受到中國大外宣的影響。

「就像一個無聊的超級大反派」，特爾頓指出，北京當局不斷宣傳侵吞台灣的必然性，這個論調又經常得到台灣本土親中黨派的附和，加上大部分台灣役男入伍服役後，確實都感受到訓練明顯不精實，才會讓失敗主義發揮影響。

華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）副主任廖彥棻表示，失敗主義心態也經常表現在美國售台武器上，無知的評論常把這些武器貶為老舊落伍或是無用的軍武。

廖彥棻表示，實際上台灣軍購的項目大部分都反映出台灣的要求，「所以老實說，如果要抱怨我們都收到什麼樣的武器，我們需要的是更密切關注台灣自身的評估程序。」廖點出台灣軍方的問題之一，就是在評估和計畫程序欠缺透明性，因此可能導致無法為軍隊弟兄的迫切需求提供適當的支持。

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