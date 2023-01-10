烏克蘭否認600軍人被俄殲滅　向東部兩要地增援

▲俄羅斯8日聲稱，殲滅烏軍600人。（圖／路透社）



文／中央社

烏克蘭東部戰事激烈，俄羅斯宣稱以飛彈殲滅600名烏軍，遭烏國當局否認。與此同時，俄軍猛攻烏東巴赫姆特、蘇勒答爾等要地，烏軍則向兩地增援更多部隊。

● 烏克蘭增援巴赫姆特

德國之聲（DW）指出，莫斯科結束為東正教耶誕節而宣布的36小時停火，但期間烏克蘭多處地點的戰鬥未歇。基輔當局的烏東頓內茨克（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）說，俄軍整夜對當地進行9次飛彈攻擊，7次擊中克拉莫托斯克（Kramatorsk）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日表示，俄羅斯不斷攻擊烏東頓巴斯地區（Donbas）巴赫姆特鎮（Bakhmut），烏軍正在擊退他們，並在非常困難情況下堅守附近蘇勒答爾（Soledar）的陣地。

澤倫斯基也再次發聲譴責，稱俄羅斯未能遵守自己所宣布的在東正教耶誕節期間停戰，而對烏克蘭城鎮展開攻擊。

▲親俄分離主義者聲稱，巴赫姆特（Bakhmut）村落被攻下。（示意圖／路透）



● 親俄分離主義者宣稱攻下重要村落

俄羅斯支持的烏克蘭東部頓內茨克地區的分離主義部隊9日說，他們已經奪取莫斯科幾個月來一直試圖奪取的重要城鎮巴赫姆特附近的村莊。

分離主義當局在通訊軟體Telegram上發表聲明稱，巴赫穆茨克村（Bakhmutske）「被俄羅斯聯邦武裝部隊解放了」。

巴赫穆茨克村位在烏東城鎮巴赫姆特的東北，巴赫姆特是釀酒和開採鹽礦都市，過去有7萬人口，現在是戰鬥的中心。

● 俄飛彈襲烏東村莊市場 釀2死4傷

烏克蘭官員說，俄羅斯9日用飛彈攻擊烏克蘭東部舍甫琴科夫村（Shevchenkove）的市場，造成兩名女性喪生、另有4人受傷，包括一名10歲女孩。

烏克蘭公共廣播公司Suspilne在Telegram上公布的影片顯示，救援人員在哈爾科夫市（Kharkiv）東南方舍甫琴科夫村的大片瓦礫堆、燃燒的殘骸和一個大坑中搜救。

▲德國不排除供應豹式戰車給烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）



● 烏克蘭否認600軍人被殲滅 德不排除供應豹式戰車

俄羅斯8日表示，針對巴赫姆特西北方城鎮克拉莫托斯克執行的飛彈攻擊擊斃了600名烏軍，但烏國政府9日否認，路透社記者也沒有在現場看到明顯傷亡跡象。

烏軍東部地區發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）說，俄方聲稱攻擊造成大規模傷亡，是企圖展現自己有力回應烏軍近期對俄軍發動的攻擊。但克里姆林宮堅稱，確信俄羅斯國防部的說法正確。

另外，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）告訴德國第一電視台（ARD），政府不排除未來運送比「貂鼠式」（Marder）戰車更重型的「豹式」（Leopards）戰車給烏克蘭。

克里姆林宮則說，法國和其他西方國家向烏克蘭提供輕型戰車等武器，只會讓烏克蘭人民的生活更加困難。