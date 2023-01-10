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日本「成年年齡」調降至18歲首個成人節　340萬人轉大人

▲▼1月9日是日本的「成人節」，2023年得成人節，也是將成年年齡由20歲調降至18歲後首個成人節。（圖／路透）

▲1月9日是日本的「成人節」全日本約340萬人轉大人。（圖／路透）

文／中央社

日本民眾9日過成人節，這是去年4月將成年年齡由20歲調降至18歲後首個成人節，約340萬人轉大人；不過大多數地方自治體（都道府縣市町村）仍以20歲新成人為主舉辦成人式。

日本修法後，去年4月起18歲即成人。日本總務省估計，今年元旦成為新成人（台灣俗稱轉大人）的人數，18歲有112萬人、19歲113萬人、20歲117萬人。今年出現究竟幾歲的新成人才能參加成人式（成人禮）的問題。

日本放送協會（NHK）詢問全國47都道府縣的結果，以18歲新成人為對象舉辦成人式僅3個市町，大多數地方自治體維持針對20歲的新成人舉辦成人式。

以18歲為對象舉辦成人式的大分縣國東市、三重縣伊賀市、宮崎縣美鄉町則不在9日舉辦成人式，而是延後舉辦。如三重市昨天已舉辦「20歲的集會」，預定3月針對19歲者、5月針對18歲的新成人舉辦成人式。

原因是很多18歲「新成人」面臨重要考試，或是找工作的時期，無法參加9日舉辦的成人式。

大多數自治體舉辦成人式仍以20歲新成人為對象，典禮名稱由原本的「成人式」改稱「20歲的集會」、「慶祝20歲之會」等。

東京都台東區公所官網寫著：「今天是紀念成人節的日子，為了慶祝20歲這個人生大節日，促使未來棟梁有自覺，同時希望激勵這些人能過著豐富人生，今天舉辦『20歲的集會』。」

▲▼1月9日是日本的「成人節」，2023年得成人節，也是將成年年齡由20歲調降至18歲後首個成人節。（圖／路透）

▲2023年的成人節也是將「成年年齡」由20歲調降至18歲後首個成人節。（圖／路透）

台東區公所在台東區立淺草公會堂舉辦成人式，為了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，避免進場者太擁擠，上下午各舉辦一場。上午場成人式11時半左右結束，可看到許多家長在外面等待「轉大人」的寶貝子女踏出公會堂，大多數女性新成人穿著華麗和服，頭髮也特別做造型並結上美麗髮飾。

記者問幾位新成人，「轉大人」後最想做的事，頂著大紅花髮飾、身穿黃色和服的小雪說：「要盡情的喝。」小雪身邊就有男性新成人拿著大瓶酒做出豪飲模樣。

有些新成人沒報名參加區公所舉辦的成人式，但也身穿華麗和服來到淺草寺慶祝，包括6年前14歲時來自中國的曹小姐、寒小姐。被問「轉大人」後最想做什麼事，寒小姐說：「考一個好的研究生（研究所）。」曹小姐說：「找到一個很好的工作吧，能做自己想做的事就好。」

2人說到淺草的目的之一是到淺草寺參拜、抽籤。曹小姐說，新年第一次抽籤，看看自己運氣如何。

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