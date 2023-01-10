　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

毒殺大20歲獸醫尪！美魔人妻被抓痛哭：唯一罪過是太愛你

▲▼ 咖啡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女子在老公的咖啡中摻入用於動物安樂死的藥物。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

美國威斯康辛州一名女子竟在結婚後不到一年，先是涉嫌偽造文書偷改房子的名字，接著在大20歲的獸醫老公的咖啡裡下毒3次。被捕後她一度輕生，還說「唯一的罪過就是太愛你了」。儘管如此，丈夫仍鐵了心，向法院訴請離婚。

根據《每日鏡報》報導，警方初步調查，50歲女子阿曼達（Amanda Chapin）與70歲丈夫蓋瑞（Gary Chaplin）於去年3月結婚，之後阿曼達在一份授權書上偽造了丈夫的一個孩子的簽名，甚至要求丈夫更改房子的名字，這樣她就能在丈夫死後獲得房子。

就在契約生效不到3周，她第一次在咖啡中下毒，第三次下毒則是在8月初，蓋瑞整整昏迷了4天才甦醒。經過檢驗，蓋瑞的血液中驗出巴比妥類藥物（Barbiturate），這款藥物主要是用在動物安樂死。隨後蓋瑞的兒子向相關單位提出保護令。

阿曼達被指控殺人未遂罪，後續竟又違反保護令，寄了一封遺書給蓋瑞。信中她極力否認下毒，並聲稱「唯一的罪過就是太愛你了」。她表示，自己決定自殺，因為蓋瑞的孩子「摧毀」了她，所幸經過搶救後無大礙。隔天，蓋瑞提出離婚。

▲▼ 0

▲ 阿曼達第一次對老公下毒時，2人結婚才約4個月。（圖／翻攝自臉書）

阿曼達的律師表示，委託人否認這些指控，阿曼達是無辜的，有權依法接受正當程序，「我們將繼續維護她的基本憲法權利，因為這是公民對抗國家的唯一保護。」

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

延伸閱讀
離職工人狂偷上百片建材　他帶人面試當幌子藏機車後座遭逮
吳彥祖幫9歲女兒買新書包　打開檢查內袋…驚見「開過的衛生棉」驚呆
南韓歌手徵才「竟是慣老闆」！要英文好、3年↑經驗　結果只給新鮮人起薪

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
人妻車上「漬漬」聲狂吸：褲子脫下去　夫聽錄音臉綠
快訊／2022年總稅收出爐！　超徵4950億元
食藥署稽查253家「網紅人氣餐廳」　5家不合格！
快訊／日本也GG！　中國宣布停發旅客簽證
快訊／台塑四寶開獎　年終獎金出爐！
女警辦多人淫亂趴！　和8警官愛愛被解雇
被要求「開除黨籍」　王世堅：那就去辦！我絕不會抗辯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波音747客機當載具　「維珍軌道」挑戰英國本土發射衛星失敗

飯店樓下堵女星！抬頭見「裸妹貼窗摩擦」活春宮　45分鐘姿勢狂換

偏鄉太落後！村民「吊桿綁布」抬孕婦入院　徒步7km仍一屍兩命

毒殺大20歲獸醫尪！美魔人妻被抓痛哭：唯一罪過是太愛你

2023年首次！中國派4艘海警船進入釣魚台海域　航行2小時才走

快訊／中國再出手！　暫停向「日本旅客」發放新簽證

哈利梅根「為何不放棄頭銜？」　他這樣回答…近半數英國人怒炸

辦公室情慾交流！女警辦多人淫亂趴　和「8警官愛愛」揪同事妻3P

新手運發威！18歲少女首次玩刮刮樂　幸運刮中最大獎抱走近百萬

山上徹也結束精神檢定拘留！結果「無異常」　檢3天內殺人罪起訴

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

波音747客機當載具　「維珍軌道」挑戰英國本土發射衛星失敗

飯店樓下堵女星！抬頭見「裸妹貼窗摩擦」活春宮　45分鐘姿勢狂換

偏鄉太落後！村民「吊桿綁布」抬孕婦入院　徒步7km仍一屍兩命

毒殺大20歲獸醫尪！美魔人妻被抓痛哭：唯一罪過是太愛你

2023年首次！中國派4艘海警船進入釣魚台海域　航行2小時才走

快訊／中國再出手！　暫停向「日本旅客」發放新簽證

哈利梅根「為何不放棄頭銜？」　他這樣回答…近半數英國人怒炸

辦公室情慾交流！女警辦多人淫亂趴　和「8警官愛愛」揪同事妻3P

新手運發威！18歲少女首次玩刮刮樂　幸運刮中最大獎抱走近百萬

山上徹也結束精神檢定拘留！結果「無異常」　檢3天內殺人罪起訴

網易全資收購加拿大遊戲工作室　相中SkyBox Labs開發3A經驗

龍山寺問感情！3神明差很大　網神解：祂需業績、祂保平安、祂不懂

南消有夠讚！　台南市首頒「金箔救災菁英獎座」

漢堡王雞塊買1送1！　Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

寶礦力水得應援偏鄉　運動小將征戰賽場「金」厲害

發錢啦！這縣市豪擲9349萬　65歲以上每人可領5000敬老平安禮金

波音747客機當載具　「維珍軌道」挑戰英國本土發射衛星失敗

特斯拉座椅升級時尚包　月募百萬且年營收破6千萬

「畫一隻狗、寫一個字」都困難！鳳小岳坦承：看到腳本很震撼

「本土劇娜美」張家瑋性感露鎖骨　加入《市井豪門》當酒促妹

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

國際熱門新聞

人妻邀閨蜜「三人行」　尪拒絕：雖然她很漂亮

48小時沒上線！網友報警驚見她已陳屍家中

快訊／中國暫停向「日本旅客」發放新簽證

印尼爆規模7.6強震！　多起大型餘震達規模5.5

女警辦淫亂趴　和8男警愛愛揪同事妻3P

不忍離婚閨蜜太寂寞！她逼尪「三人行」

9000英尺高空「後門突打開」機上行李噴飛

中國間諜王立強投誠　澳洲政府拒庇護恐將遣返

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒

駐英代表駁金融時報：台灣從不是共產中國一部分

她吃魷魚嘴超痛！醫一查驚見「12顆精子」蠕動

日本調降成年年齡首個成人節　340萬人轉大人

「全美第一」美少女引男粉暴動！狂吼如餓狼

更多熱門

相關新聞

高顏值女博士沉迷看書！網見燦爛笑容融化了

高顏值女博士沉迷看書！網見燦爛笑容融化了

小孩就算再優秀，或許在父母的眼中還是會讓人擔心吧。大陸近日就有一名母親拍片吐槽自己的女兒，表示自己的女兒整天都只顧著念書、不願出門交朋友，甚至還要自己去提醒「深夜了，該睡了」。不少網友在看到影片後，則是被女兒的高顏值給吸引住。

搶租平價屋！逾百人排隊「只為看一間房」

搶租平價屋！逾百人排隊「只為看一間房」

直擊！祖雄深夜緊牽佳娜返家

直擊！祖雄深夜緊牽佳娜返家

衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

女同事尾牙「揶揄同事喪母」…老闆怒吼：夠了

女同事尾牙「揶揄同事喪母」…老闆怒吼：夠了

關鍵字：

Amanda Chapin周刊王

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

當自己家！房客大改造　對比太驚人

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面