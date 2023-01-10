年終花300元加碼犒賞自己！「新北購有禮」登錄發票抽大獎

▲新北市政府推出「新北購有禮」要給民眾在年末驚喜加碼。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

又到了歲末年終犒賞自己的時候，即新聞小編雅憶今年特別興奮，因為新北市政府自即日起特別推出「新北購有禮」活動，只要在12/31前到稅籍登記在新北市的店家消費滿300元，就可以上網登錄發票抽大獎，而且到特定場館消費，抽獎機會直接變3倍！雅憶開心有了盡情吃喝玩樂新北的好理由，她也不藏私地掏出自己心愛的口袋店家名單，就是要讓大家跟著她一起提高中獎機會，在享受之餘還能得到像是汽車、機車、4K電視、吸麈器、智慧手錶或半年電影方案等優質好禮，為年末增添更多驚喜。

為了能獲得更高的中獎機會，雅憶的新北玩樂之旅中居住旅店特地選擇了「新北購有禮」特定場館之一的「新板希爾頓酒店」，位於板橋擁有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的交通，非常方便抵達和出行。入住分有客廳和臥室空間的寬敞房型，不僅給人感覺大器舒適，兩間衛浴也讓房客更能彈性利用；房間備有膠囊咖啡機，隨時能喝上一杯香氣四溢的咖啡；還能在酒店裡的高空無邊際泳池悠遊放鬆，至酒店餐廳用餐也能憑發票登錄獲得3倍的抽獎機會。

第二站雅憶推薦同樣是「新北購有禮」特定場館的「新莊宏匯廣場」，匯集眾多精品、美食品牌進駐，還有影城能觀賞最新院線強檔，以及VR虛擬實境遊戲館，好吃好玩的全都包辦，讓人可以待上一整天！雅憶體驗VR鬼屋和急流泛舟等遊戲被嚇得尖叫連連，結束刺激行程的她立刻安排逛街來壓壓驚，消費滿300元還能讓抽獎機會變3倍，讓她手上提了大包小包也甘之如飴。

年末想要血拼犒賞自己的時候，雅憶絕對不會錯過擁有超多好吃餐廳、數不盡國際大牌精品的林口三井Outlet，可以在這裡從早到晚逛一整天都逛不完，是雅憶到新北市必踩景點！其中她最愛的餐廳是「KUAAINA漢堡」，愛吃甜的人必點鬆餅，香甜鬆餅淋上苦甜焦糖，搭配鮮奶油和冰淇淋，讓雅憶大讚「真是人間美味～」還有夾著厚實肉片和滿滿酪梨的漢堡，一口咬下肉汁四溢，超級爽快！最後再到「31冰淇淋」店品嚐一球球顏色繽紛可愛的霜淇淋，綿密口感一吃就化開，滿足甜點人的味蕾。

新北市超多特色店家有得吃有得買，今年又有「新北購有禮」的抽獎活動，只要在稅籍登記於新北市的店家消費滿300元，就可以上網登錄發票抽大獎，使用雲端發票抽獎機會變2倍，到指定場館消費的抽獎機會更是高達3倍，讓雅憶迫不及待要吃好玩滿新北市，她還貼心提醒民眾，登錄發票期限只到112年1月7日為止，想為年終加碼的人可要趕快把握機會。詳細活動內容及特定場館等資訊可至「新北購有禮」官網查詢。