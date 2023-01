駐英代表駁《金融時報》評論：台灣從不是共產中國一部分

▲駐英代表謝武樵駁斥英國金融時報的評論。(圖/資料趙)



文/中央社

英國「金融時報」今天刊登駐英代表謝武樵投書,指出台灣從來不是共產中國一部分,也一向致力提升自我防衛能力,該報副總編輯近日一篇台灣相關評論文章內容與事實不符。

「金融時報」(Financial Times)駐美全球商業專欄作家、副總編輯法哈(Rana Foroohar)同時也是美國「有線電視新聞網」(CNN)的經濟分析師。

她2日發表題為「我們需要討論台灣」(We need to talk about Taiwan)的文章,提到她雖然欣賞美國總統拜登(Joe Biden)明確支持台灣,但美國的對台立場令她深感不安。

法哈直言,她不會希望自己的兒子赴湯蹈火捍衛台灣,並稱台灣是個「渺小」的亞洲國家,且對強化自身軍事態勢「幾乎毫無作為」。她進一步稱,台灣過去是中國一部分,未來也可能「再度成為」中國一部分。

