　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西暴動前總統波索納洛「避走美國」　眾議員要拜登趕人

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

文／中央社

巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者發生暴動，波索納洛本人卻避走美國，把美國也捲入這個大難題。

路透社報導，去年12月30日，距離任期結束不到兩天，波索納洛飛抵美國佛羅里達州。

波索納洛雖然挑戰去年10月30日敗給左派對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的選舉結果，卻丟下大批支持者獨自出走，結果他的「鐵粉」訴諸暴力，昨天衝進國會、總統府和最高法院。

法新社報導，巴西總統魯拉隨後探訪暴動現場，稱這是「法西斯主義」攻擊事件。巴西利亞聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）表示，至少有400人被捕。巴西維安部隊今天已經封鎖國會、總統府和最高法院周邊區域。

2年前，美國總統拜登曾眼見前總統川普的支持者衝進國會大廈，他現在面臨愈來愈大的壓力，要他把自稱流亡佛州奧蘭多（Orlando）郊區的波索納洛踢出美國。

▲▼拜登,Joe Biden。（圖／路透）

▲美國眾議員要拜登趕人，把波索納洛送回巴西。（圖／路透）

民主黨籍德州聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「波索納洛不應該待在佛羅里達州。這個專制主義者煽動巴西國內爆發恐怖主義，美國不應該成為他的避難所。他應該被送回巴西」。

卡斯楚還說，波索納洛身為川普的追隨者，現在還跑到川普的家鄉避難，他「採用川普的劇本，煽動了國內的恐怖分子」。

同黨議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也同意卡斯楚的看法。

她昨天在推特發文表示：「美國必須停止讓波索納洛藏身在佛州。將近2年前，我們看到美國國會大廈遭到法西斯分子攻擊，現在我們看到海外的法西斯分子準備在巴西發起同樣行動。」

這些議員的發言不僅是對波索納洛施壓，也顯示華府對於他的未來握有極大決定權。

波索納洛和拜登的關係不算友好，而且在他結束總統任期後，在巴西已經失去司法豁免權。路透社上週報導，波索納洛若面臨起訴可能會遭到逮捕，失去再競選公職的權利。

在2016至2018年曾任駐巴拿馬大使的美國前外交官菲利（John Feeley）說，波索納洛面臨的最立即威脅，就是美國可能撤銷他的簽證。

他表示：「美國或任何主權國家，都可以使用任何理由取消外國人的簽證，即使他是合法使用簽證入境。這純粹是一個主權決定，不需要法律依據。」

一名匿名的美國領事官員表示，波索納洛絕對是利用發給國家元首的A-1簽證入境美國。通常當元首卸任後，A-1簽證就會被取消。然而波索納洛是在任期結束前入境美國，這名官員懷疑他的簽證是否仍作數。

他表示，A-1簽證並沒有規定持有者可以在美國境內停留多久。「我們來到了一個未知的領域。誰知道他會待多久？」美國國務院則基於簽證紀錄依法須保密的理由不予置評。

ET快訊
桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　影響7萬4487戶
《炎上王世堅》遭批過火　錫蘭怒開噴
「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞　正面曝光一票人看傻
她樂透才中3千萬元　買刮刮樂再中6千萬元
老公受不了「衣櫃滿還一直買？」　郁方1句神回萬網朝聖
網傳美售台「火山布雷系統」地雷清不掉？　事實查核中心回應
民進黨基層喊開除黨籍　王世堅暖心喊話：別再霸凌高嘉瑜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西暴動前總統波索納洛「避走美國」　眾議員要拜登趕人

不忍離婚閨蜜太寂寞！她逼尪「三人行」嬌喊：多一個人照顧你

36歲單親媽「48小時沒上線」　網友急報警！破門驚見她已陳屍家中

婚禮謝絕小孩！新娘堅持「親外甥也不准來」　一聽姊姊缺席竟爆氣

南韓今早發生規模3.7地震　專家分析：竟與「日本311大地震」有關

泰國入境新規再甩髮夾彎！副總理喊「免除疫苗證明」　喜迎首批陸客

「台灣有事」日本領土也會遭波及！　麻生太郎籲加強日本防衛力

人妻酒後大爆吵！老公甩門喊離婚　她氣炸將狗從11樓丟下去

人妻「肉針注射防新冠」！小王是大咖前高官...綠帽夫見親密照崩潰

大批槍手持AK-47衝入火車站！　奈及利亞32名乘客慘成人質

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

爸擦窗戶家事柴來幫忙！　玻璃轉霧「哈錯邊」超呆萌

巴西暴動前總統波索納洛「避走美國」　眾議員要拜登趕人

不忍離婚閨蜜太寂寞！她逼尪「三人行」嬌喊：多一個人照顧你

36歲單親媽「48小時沒上線」　網友急報警！破門驚見她已陳屍家中

婚禮謝絕小孩！新娘堅持「親外甥也不准來」　一聽姊姊缺席竟爆氣

南韓今早發生規模3.7地震　專家分析：竟與「日本311大地震」有關

泰國入境新規再甩髮夾彎！副總理喊「免除疫苗證明」　喜迎首批陸客

「台灣有事」日本領土也會遭波及！　麻生太郎籲加強日本防衛力

人妻酒後大爆吵！老公甩門喊離婚　她氣炸將狗從11樓丟下去

人妻「肉針注射防新冠」！小王是大咖前高官...綠帽夫見親密照崩潰

大批槍手持AK-47衝入火車站！　奈及利亞32名乘客慘成人質

Fubon Angels見面會來了！　勇士「浪我上場」主題周登場

比亞迪2022狂賣91萬輛電動車奪亞軍　今年有望挑戰特斯拉龍頭地位

賈永婕跟老公吵架「被掛電話」！　一看訊息傻眼：真的很奇怪a

NBA各隊為詹皇「可能喊賣我」做準備　熱火願意迎接他回鍋

啦啦女神泡湯「比基尼突被扯掉」！　尖叫抱胸網全炸：流量要爆了

桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　預計影響7萬4487戶

《炎上王世堅》遭批過火！　錫蘭怒噴：不喜歡別看，別裝道德魔人

「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞！正面曝光一票人嚇傻：想逼退員工？

戴資穎10日中午迎今年首戰　麟洋配強碰日本頭號種子

RAM「美式皮卡」電動版首度亮相！變色玻璃車頂、電動中門成亮點

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

國際熱門新聞

48小時沒上線！網友報警驚見她已陳屍家中

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

人妻「肉針注射防新冠」！小王竟是大咖前高官

即／烏克蘭出發貨輪「擱淺蘇伊士運河」

全球2023軍力排行　台灣列23名

婚禮謝絕小孩　新娘一聽她缺席爆氣

南韓釜山「停車塔」燒成金黃火柱！

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」

高中女師發裸照　和學生瘋狂壞壞被捕

韓客赴日吃壽司遭惡整！「芥末恐攻」辣死

女樂透中3千萬元　2個月後再中6千萬元

槍殺安倍晉三犯嫌遭拘半年 收到大量物品及現金

美兵推2026台海戰爭　美2航母沉沒、3500台兵戰死

不爽看動漫被打斷　男殺父母判關30年

更多熱門

相關新聞

美兵推2026台海戰爭　美2航母沉沒、3500台兵戰死

美兵推2026台海戰爭　美2航母沉沒、3500台兵戰死

華府智庫「戰略暨國際研究中心」最新兵推結果顯示，如果中國大陸在2026年入侵台灣，將導致中國、美國、台灣和日本軍隊出現數以千計的死傷，儘管北京不太可能取勝，但也可能拖垮整個美軍。在戰爭結束之時，至少有2艘美國航母會沉沒，而台灣26艘軍艦會被全數擊沉，兵損約3500人；至於解放軍的死傷人數恐達萬人。

機場安檢發現詭異條狀物　打開竟是活蛇

機場安檢發現詭異條狀物　打開竟是活蛇

美最危險內奸出獄！古巴女王變賣國賊過程曝

美最危險內奸出獄！古巴女王變賣國賊過程曝

高中女師發裸照　和學生瘋狂壞壞被捕

高中女師發裸照　和學生瘋狂壞壞被捕

拜登就任2年首度造訪美墨邊境

拜登就任2年首度造訪美墨邊境

關鍵字：

巴西暴動波索納洛北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面