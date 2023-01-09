泰國入境新規再甩髮夾彎！副總理喊「免除疫苗證明」　喜迎首批陸客

▲泰國副總理兼衛生部長阿努廷9日率高官造訪曼谷機場，迎接中國解封後首批抵達的陸客。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國從昨（8）日起鬆綁邊境檢疫措施，預估出現海外旅遊潮。為此，泰國交通部長薩薩揚（Saksayam Chidchob）才於7日透露，民航局已擬好飛航公告，9日上午8時起進入泰國的旅客須出示新冠疫苗2劑接種證明；然而才不到一天，泰國檢疫政策大轉彎，泰國副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，將撤銷出示疫苗接種證明的規定。

根據《路透社》，泰國副總理兼衛生部長阿努廷今（9）日表示，泰國已經決定取消周末要求旅客出示疫苗接種證明的入境檢疫政策，原因是中國和全球早就已經接種了夠多的新冠疫苗，且要求國外旅客出示疫苗接種證明相對來說很不方便。

阿努廷9日率領眾多泰國政府高官前往曼谷國際機場，迎接中國邊境檢疫解封後首批抵達泰國旅遊的中國觀光客，該架航班今早從福建省廈門出發、中午飛抵曼谷，預估將有3465名旅客抵達泰國。

阿努廷受訪時向現場記者透露，「出示新冠疫苗接種證明既麻煩、且徒增國外旅客的不便，因此當局才認為這項規定『沒有必要』，因為目前全球早就有足夠的免疫力，即便沒有接種過新冠疫苗的旅客也能獲發簽證入境，新規定將取代上周周末泰國民航局宣布的『疫苗通行證』。」

據悉，泰國從2022年2月起開放持有完整疫苗接種證明的外籍旅客入境，直到20221年9月底宣告取消；不過因應中國1月8日放寬入境檢疫，原先泰國表示將恢復出示疫苗接種證明的規定，不過在政策上又面臨「髮夾彎」的轉變，阿努廷以「沒有必要」為由反對。

先前保守預估泰國將迎來500萬名外籍觀光客。阿努廷表示，泰國目前預計將有700萬至1000萬的中國旅客，「這對泰國觀光業而言的確是好兆頭，泰國經濟將迅速復甦，在過去的3年來，我們被新冠肺炎給摧毀。」

至於返程須持新冠篩檢陰性證明才能入境的國家旅客，泰國當局仍要求應先買好醫療保險後才能入境。阿努廷表示，此項規定並未改變。

泰國旅遊局統計顯示，去年赴泰旅客人數超過1150萬人次，略高於2019年新冠肺炎流行前近4000萬人次紀錄的4分之1，當年旅客消費達到1.91萬泰銖（約551.7億美元）。