大批槍手持AK-47衝入火車站！　奈及利亞32名乘客慘成人質

▲奈及利亞火車站去年3月發生事故後才剛開放，沒想到最近又傳出有槍手劫持乘客的消息。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

奈及利亞南部埃多州（Edo）8日有32人在火車站遭一群攜帶AK-47步槍的武裝分子劫持，有部分民眾在襲擊中中彈，傷亡狀況不明。截至目前為止，只有1名乘客成功逃脫。

綜合外媒報導，這群持槍的武裝分子在8日下午4點左右，闖入位於埃多州首府貝寧市（Benin）東北110公里處的Tom Ikimi火車站，並綁架了車站內正等待前往石油大城瓦里（Warri）的乘客。

警方指出，站內共有32名候車乘客被武裝分子劫持，其中有一名機警的乘客自行逃離了武裝分子的據點並成功獲救，有部分民眾在這起襲擊中中彈，但當局並未說明乘客的傷亡狀況。

奈及利亞鐵路公司（NRC）現已關閉車站，而安全部門也成功拘捕其中一名與劫持有關的嫌犯。軍方目前已和警方合作，在火車站合理的半徑內展開搜救行動，以營救被綁架的受害者，「我們相信，其餘的受害者將在未來幾小時內獲救」。

路透社稱，奈及利亞是一個不安全的國家，該國動亂頻繁，東北部有伊斯蘭叛亂、西北部有土匪活動、東南部有分離主義分子，而中部各州的農牧民也經常發生衝突。去年3月，當地就曾發生武裝分子炸毀鐵軌，並綁架數十名乘客、殺害6人的恐怖事件，其中最後一名人質一直被綁架到去年10月才獲釋。