　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大批槍手持AK-47衝入火車站！　奈及利亞32名乘客慘成人質

▲▼奈及利亞火車站。（圖／路透）

▲奈及利亞火車站去年3月發生事故後才剛開放，沒想到最近又傳出有槍手劫持乘客的消息。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

奈及利亞南部埃多州（Edo）8日有32人在火車站遭一群攜帶AK-47步槍的武裝分子劫持，有部分民眾在襲擊中中彈，傷亡狀況不明。截至目前為止，只有1名乘客成功逃脫。

綜合外媒報導，這群持槍的武裝分子在8日下午4點左右，闖入位於埃多州首府貝寧市（Benin）東北110公里處的Tom Ikimi火車站，並綁架了車站內正等待前往石油大城瓦里（Warri）的乘客。

警方指出，站內共有32名候車乘客被武裝分子劫持，其中有一名機警的乘客自行逃離了武裝分子的據點並成功獲救，有部分民眾在這起襲擊中中彈，但當局並未說明乘客的傷亡狀況。

奈及利亞鐵路公司（NRC）現已關閉車站，而安全部門也成功拘捕其中一名與劫持有關的嫌犯。軍方目前已和警方合作，在火車站合理的半徑內展開搜救行動，以營救被綁架的受害者，「我們相信，其餘的受害者將在未來幾小時內獲救」。

路透社稱，奈及利亞是一個不安全的國家，該國動亂頻繁，東北部有伊斯蘭叛亂、西北部有土匪活動、東南部有分離主義分子，而中部各州的農牧民也經常發生衝突。去年3月，當地就曾發生武裝分子炸毀鐵軌，並綁架數十名乘客、殺害6人的恐怖事件，其中最後一名人質一直被綁架到去年10月才獲釋。

ET快訊
董仔自爆「性需求大」！　老公無法滿足：自己解決很棒
流水席人妻不結了！　未來小姑挨轟雞婆
快訊／丁特槓橘子再開庭！　橘子求償「1元商業損失」
快訊／健保署3員工涉洩個資13年！　檢調5路搜索約談
最大紅包來了！這縣市發1.6億　2.7萬人領6千元
江蘇爆「滅門血案」！　外孫女最小才17歲
快訊／出任不到一年　滙豐台灣董事長陳紹宗請辭
快訊／富邦悍將教練團　完整陣容公布
快訊／又1人被押！　賄選案情擴大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「台灣有事」日本領土也會遭波及！　麻生太郎籲加強日本防衛力

人妻酒後大爆吵！老公甩門喊離婚　她氣炸將狗從11樓丟下去

人妻「肉針注射防新冠」！小王是大咖前高官...綠帽夫見親密照崩潰

大批槍手持AK-47衝入火車站！　奈及利亞32名乘客慘成人質

美智庫兵推「2026台海戰爭」超慘烈！美2航母被擊沉　3500台兵戰死

機場安檢行李箱藏「詭異條狀物」　打開發現1公尺長蟒蛇嚇壞海關

爸爸不惜「變性」爭監護權！他5個多月見不到女兒　喊這點超不公平

快訊／蘇伊士運河又卡船！烏克蘭出發貨輪「滿載6.5萬噸穀物」擱淺

美最危險內奸出獄！「古巴女王」變賣國賊不為名利　戲劇性經歷曝

圖書館女師在高中傳裸照　和學生「瘋狂壞壞好幾個月」5重罪被捕

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

「台灣有事」日本領土也會遭波及！　麻生太郎籲加強日本防衛力

人妻酒後大爆吵！老公甩門喊離婚　她氣炸將狗從11樓丟下去

人妻「肉針注射防新冠」！小王是大咖前高官...綠帽夫見親密照崩潰

大批槍手持AK-47衝入火車站！　奈及利亞32名乘客慘成人質

美智庫兵推「2026台海戰爭」超慘烈！美2航母被擊沉　3500台兵戰死

機場安檢行李箱藏「詭異條狀物」　打開發現1公尺長蟒蛇嚇壞海關

爸爸不惜「變性」爭監護權！他5個多月見不到女兒　喊這點超不公平

快訊／蘇伊士運河又卡船！烏克蘭出發貨輪「滿載6.5萬噸穀物」擱淺

美最危險內奸出獄！「古巴女王」變賣國賊不為名利　戲劇性經歷曝

圖書館女師在高中傳裸照　和學生「瘋狂壞壞好幾個月」5重罪被捕

牧羊犬「在爸面前炫耀好歌喉」　下秒被哥哥搶鏡頭！生氣衝去汪汪

【廣編】不敢讓小朋友吃魚油？ 別擔心　攝取DHA也能像「喝果汁」一樣！

紡織三雄去年營收創新高　估庫存調整上半年結束

10年房仲成交300戶　揭七年級生買房最難原因：等到最後只有寂寞

國際扶輪3502地區第九分區　慷慨捐贈化學防護衣

慘變接盤俠！衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

用8年才知道！iPhone「同時壓2鍵」能自救　網曝超驚人：嚇爛

明雨彈＋冷空氣夾擊！3區迎雨高溫降　「周末變天剩13度」

媽買錯衣服尺寸　柴犬慘變「無臉舞龍舞獅」粉絲壞笑：想看牠跳舞

「台灣有事」日本領土也會遭波及！　麻生太郎籲加強日本防衛力

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

國際熱門新聞

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

全球2023軍力排行　台灣列23名

即／烏克蘭出發貨輪「擱淺蘇伊士運河」

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」

南韓釜山「停車塔」燒成金黃火柱！

韓客赴日吃壽司遭惡整！「芥末恐攻」辣死

槍殺安倍晉三犯嫌遭拘半年 收到大量物品及現金

不爽看動漫被打斷　男殺父母判關30年

遊客擠爆「灌籃高手聖地」　當地居民超怒

俄軍火箭報復：殲滅600烏軍

新加坡格鬥天才李勝惠過世　得年18歲

攀岩落地右腳秒斷裂見骨　他傻眼扶著自己腳掌

「巴西版國會暴動」影片曝！　前總統支持者闖進總統府

新年巨兔猙獰紅眼　盯到心裡發寒

更多熱門

相關新聞

地表人類最大遷徙模式回歸 為期40天超20億人春運啟動

地表人類最大遷徙模式回歸 為期40天超20億人春運啟動

被稱為「地表人類最大遷徙」的大陸春運（春節運輸）今（7）日正式啟動，在外求學、打工的民眾可以開搶除夕當天及春節前後的火車票。受疫情影響，大陸春運已停滯3年，規模劇減，不過，在中央放寬防疫規定，「乙類乙管」正名後的首個春運，官方預計客流總量將超20億人次，恢復到以往規模，部分歸鄉之途將再現「一票難求」的情況。

火車廣播「嗆爆白目乘客」　他狂讚車長

火車廣播「嗆爆白目乘客」　他狂讚車長

女闖平交道倒軌　肢體破碎慘死

女闖平交道倒軌　肢體破碎慘死

即／台鐵死亡事故！雲林女遭區間車撞死

即／台鐵死亡事故！雲林女遭區間車撞死

少女倒垃圾遭3男性侵　手腳綑綁丟井中

少女倒垃圾遭3男性侵　手腳綑綁丟井中

關鍵字：

奈及利亞火車綁架劫持

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面