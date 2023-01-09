美智庫兵推「2026台海戰爭」超慘烈！美2航母被擊沉　3500台兵戰死

▲美國智庫兵推結果顯示，台海開戰3周會有2艘美國航母被擊沉。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



記者張方瑀／編譯

華府智庫「戰略暨國際研究中心」最新兵推結果顯示，如果中國大陸在2026年入侵台灣，將導致中國、美國、台灣和日本軍隊出現數以千計的死傷，儘管北京不太可能取勝，但也可能拖垮整個美軍。在戰爭結束之時，至少有2艘美國航母會沉沒，而台灣26艘軍艦會被全數擊沉，兵損約3500人；至於解放軍的死傷人數恐達萬人。

根據CNN報導，戰略暨國際研究中心（CSIS）最新報告針對台海進行了24次兵推，結果顯示，儘管北京最終無法成功奪下台灣，但仍會對兩軍造成巨大的損害。報告指出，中國、美國、台灣和日本軍隊出現數以千計的死傷，「美國和日本會損失數十艘船隻、數百架飛機和數千名軍人。」

兵推結果指出，這場戰事會持續至少3個星期，美國海軍至少會損失兩艘航空母艦、10至20艘大型水面戰艦，還會有3200名美軍陣亡，幾乎達到美國在伊拉克和阿富汗20年戰爭兵損的一半，「這種損失將打擊美國維持多年的全球地位。」

除此之外，中國也同樣遭受打擊，「他們的海軍會變得一團糟，兩棲部隊核心幾乎崩潰，成千上萬的士兵成了戰俘。」報告評估，中國將損失約1萬名士兵、155架作戰飛機和138艘主要戰艦。

至於台灣在這場戰爭過後，但整座島嶼都受到重創，可能已喪失電力和基礎建設，「台灣陸軍的傷亡數約3500人，海軍全部26艘驅逐艦和護衛艦都會被擊沉。」日本作為台灣鄰國和美國盟友，自衛隊的損失同樣慘重，至少會失去超過100架戰鬥機、26艘軍艦，而駐日美軍基地也會遭解放軍攻擊破壞。