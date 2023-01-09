機場安檢行李箱藏「詭異條狀物」　打開發現1公尺長蟒蛇嚇壞海關

▲女子竟然把蛇塞在行李箱。（圖／翻攝自Twitter／Lisa Farbstein, TSA Spokesperson）

記者李振慧／綜合報導

美國運輸安全管理局(TSA)近來在坦帕國際機場(Tampa International Airport)檢查行李時，在一名女子行李箱中發現詭異「條狀物」，沒想到打開一看，竟然是一條1.2公尺長蟒蛇，讓海關人員當場嚇了一大跳

美國運輸安全管理局發言人法布斯坦(Lisa Farbstein)近來在推特上發布文章，事件發生在去年12月，圖片中可看到，行李箱通過X光檢查時，裡面有一個呈現8字形的橘色條狀物，結果打開竟然是一條活蛇。

Snake on a plane? This is a @TSA X-ray of Bartholomew, a boa constrictor who was in a traveler's carry-on bag at @FlyTPA last month. Woman claimed the snake was her emotional support pet. TSA notified the airline, which ruled that there was not going to be a snake on their plane! pic.twitter.com/kSg6YeRluU — Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) January 6, 2023

女乘客表示，這條名叫巴多羅買(Bartholomew)的蟒蛇是她的「情感支持」寵物，所以才會想帶上飛機。美國運輸安全管理局得知情況後立即通知航空公司，不過航空公司為了機上其他人員安全，最後還是禁止乘客攜帶活蛇上機，

美國運輸安全管理局表示，其實許多航空公司都有禁止乘客帶蛇上機的規定，因為擔心蛇有可能從鬆開的行李箱中逃脫，但仍有部分航空公司允許把蛇安置在托運行李中，前提是得確保行李箱妥善包裝。