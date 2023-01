機場安檢行李箱藏「詭異條狀物」　打開發現1公尺長蟒蛇嚇壞海關

▲女子竟然把蛇塞在行李箱。(圖/翻攝自Twitter/Lisa Farbstein, TSA Spokesperson)

記者李振慧/綜合報導

美國運輸安全管理局(TSA)近來在坦帕國際機場(Tampa International Airport)檢查行李時,在一名女子行李箱中發現詭異「條狀物」,沒想到打開一看,竟然是一條1.2公尺長蟒蛇,讓海關人員當場嚇了一大跳

美國運輸安全管理局發言人法布斯坦(Lisa Farbstein)近來在推特上發布文章,事件發生在去年12月,圖片中可看到,行李箱通過X光檢查時,裡面有一個呈現8字形的橘色條狀物,結果打開竟然是一條活蛇。

Snake on a plane? This is a @TSA X-ray of Bartholomew, a boa constrictor who was in a traveler's carry-on bag at @FlyTPA last month. Woman claimed the snake was her emotional support pet. TSA notified the airline, which ruled that there was not going to be a snake on their plane! pic.twitter.com/kSg6YeRluU