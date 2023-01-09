南韓今早發生規模3.7地震　專家分析：竟與「日本311大地震」有關

▲南韓仁川江華島9日發生規模3.7地震。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（9）日凌晨1時28分（台灣時間0時28分）傳出規模3.7的地震，震央位於仁川市江華島以西25公里處的海域，深度達19公里。首都圈民眾從睡夢中驚醒，明顯感覺到住宅搖晃，甚至還有人以為爆發戰爭。專家解釋，自從2011年日本爆發311大地震後，積累在韓半島（朝鮮半島）地下的應力逐漸釋放，導致地震發生的深度愈來愈深。

根據《韓國日報》，南韓延世大學地球系統科學系教授洪泰慶（홍태경，音譯）長年以來研究日本311大地震對於韓半島造成的影響，他9日接受電話專訪時表示，「在日本311大地震爆發之前，本來罕見發生地震的深度和地區，在311大地震之後陸續頻繁傳出地震，而韓半島地下的應力正在維持平衡。」

洪泰慶認為，去年10月29日忠清北道槐山郡發生規模各為3.5、4.1的地震，以及此次仁川江華島發生地震，皆與此現象有關。

洪泰慶指出，韓半島從過去以來發生地震時的震源深度大部分是12公里以內，日本311大地震爆發前的10年以內（2000年3月11日至2011年3月10日），規模2.5以上的地震中，震源深度超過12公里的僅占22%；不過自從311地震爆發後，震源深度超過12公里以上的地震便占總體比率達66.3%，也就是說震源深度明顯變得比以前還要更深。

去年10月底忠清北道槐山郡地震時的震源深度為11至14公里，2019年4月江原道東海市東北方54公里海域規模4.2地震的深度為地下32公里，2016年9月慶尚北道慶州市地震深度為15公里，之後當天的餘震深度甚至能達到21公里。

2011年3月11日爆發東日本大地震後，韓半島地殼平均向東移動1至5公分，因此地殼下累積的應力分佈產生不均衡、地質變得更加脆弱，形成了容易發生地震的條件，因此導致地震深度比先前更深，過去未曾或不常發生地震的地方也會發生地震，應力從中獲得釋放。

報導警告，一旦地底下的應力透過這種方式逐漸疏解，則未來與人口稠密地區相近的地方則也可能爆發地震。許多專家警告，韓半島內無論任何一處都絕非是不會發生地震的安全地帶。韓國地質資源研究院地震研究中心主任趙昌洙（조창수，音譯）表示，「類似規模的地震，未來將在我國（南韓）全境如家常便飯般地發生。」