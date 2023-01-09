快訊／蘇伊士運河又卡船！烏克蘭出發貨輪「滿載6.5萬噸穀物」擱淺

▲榮光號貨輪擱淺。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

滿載6.5萬噸穀物的「榮光號」（MV Glory）貨輪9日在埃及蘇伊士運河擱淺，目前尚不清楚擱淺原因。《彭博社》引述Leth Agencies最新消息報導，運河管理局已派出拖船試圖讓這艘貨輪重新浮起，而「榮光號」在短暫中斷航道交通後，目前已經重新浮上水面。

蘇伊士運河管理局主席雷比（Osama Rabie）表示，運河交通未受船隻擱淺影響。Leth Agencies也指出，儘管船隻重新浮起，但預計導致部分延遲狀況。

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs - Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi.



Picture Credit: Fleetmon#SuezCanal #Grounding pic.twitter.com/04qQA2XFnz — Leth (@AgenciesLeth) January 9, 2023

根據《美聯社》報導，長225公尺榮光號滿載6.5萬噸的玉米從烏克蘭啟航，準備航向中國，結果蘇伊士運河航運服務業者Leth Agencies在9日表示，榮光號擱淺在坎塔拉市（El Qantara）附近，目前運河拖船正試圖讓這艘船浮起來，但未說明這艘船擱淺的原因。

位於土耳其伊斯坦堡、負責監督協議執行烏克蘭糧食狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）表示，榮光號3日在伊斯坦堡海域接受了該中心的檢查，現階段也不清楚擱淺是否影響到蘇伊士運河的交通。