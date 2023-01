快訊／蘇伊士運河又卡船！烏克蘭出發貨輪「滿載6.5萬噸穀物」擱淺

▲榮光號貨輪擱淺。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

滿載6.5萬噸穀物的「榮光號」(MV Glory)貨輪9日在埃及蘇伊士運河擱淺,目前尚不清楚擱淺原因。《彭博社》引述Leth Agencies最新消息報導,運河管理局已派出拖船試圖讓這艘貨輪重新浮起,而「榮光號」在短暫中斷航道交通後,目前已經重新浮上水面。

蘇伊士運河管理局主席雷比(Osama Rabie)表示,運河交通未受船隻擱淺影響。Leth Agencies也指出,儘管船隻重新浮起,但預計導致部分延遲狀況。

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs - Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi.



Picture Credit: Fleetmon#SuezCanal #Grounding pic.twitter.com/04qQA2XFnz