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爸爸不惜「變性」爭監護權！他5個多月見不到女兒　喊這點超不公平

▲▼厄瓜多男子拉莫斯（René Salinas Ramos）為了爭奪2個女兒的監護權，不惜把身分證件上的性別登記更改為「女性」。（圖／翻攝臉書Rene Salinas Ramos）

▲拉莫斯為了爭奪女兒監護權，不惜把性別登記更改為「女性」。（圖／翻攝臉書Rene Salinas Ramos）

記者吳美依／綜合報導

厄瓜多男子拉莫斯（René Salinas Ramos）為了爭奪2個女兒的監護權，不惜把官方身分證件上的性別登記更改為「女性」。他表示，在該國司法體系中，監護權案件往往做出對母親有利的判決，「法律剝奪了我們為人父母的權利」。

47歲的拉莫斯離婚後，監護權被判給前妻。他去年12月30日受訪時宣稱，已經超過5個月沒看見小孩，女兒們跟著媽媽生活，深陷「受虐」的環境之中，但「在厄瓜多這個國家，身為一位父親就像被懲罰一樣，我只被視為撫養家庭的人，但我一直試圖做到的是像母親一樣，給予孩子愛和保護」。

▲▼厄瓜多男子拉莫斯（René Salinas Ramos）為了爭奪2個女兒的監護權，不惜把身分證件上的性別登記更改為「女性」。（圖／翻攝臉書Rene Salinas Ramos）

▲拉莫斯以行動抗議法律判決。（圖／翻攝臉書Rene Salinas Ramos）

拉莫斯在戶政事務所外受訪時說，在現實生活中，他的自我認同仍是異性戀男性，透過合法途徑改變性別是一種愛的證明，「法律說，擁有這項權利的是女人。那麼從這一刻起，我就是個女人。如今我也是個母親了。」

拉莫斯與前妻的官司仍在持續中，但他已成為厄瓜多第一位透過「變性」爭奪監護權的人。不過，此舉招致社運人士批評，厄瓜多LGBTI組織聯盟譴責拉莫斯的「古怪」行為，主席羅德里格斯（Diane Rodríguez）是該國第一位跨性別議員，她說，「這個人的私事，也就是取得女兒監護權，並不符合法律精神。我們現在擔心國會議程開倒車，他們將開始立法反對我們。」

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