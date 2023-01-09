今中重症+114！有3例兒童重症　7個月大女嬰「一度插管」加護治療中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增114例本土個案，其中有3例特殊重症個案，有2例是7個月大女嬰和6歲男童，兩人都還在加護病房治療中，另1例為4歲女童MIS-C，治療後已出院。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，重症個案中有1例是7個月大女嬰，有慢性肺病，未接種疫苗，12/26發燒、呼吸困難，有呼吸雜音，新冠快篩陽性送急診，檢查有喘鳴、呼吸窘迫，診斷細支氣管炎，緊急插管收治加護病房，使用呼吸器，給予瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前已經拔管，仍在加護治療中。

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另一例為6歲男童有慢性神經系統疾病，長期臥床，曾接種1劑疫苗，1/4發燒、流鼻水和咳嗽，氧氣濃度下降到急診，檢查有肺炎、呼吸窘迫、快篩陽性確診新冠，收治加護病房，使用瑞德西韋，目前仍在加護治療中，病況穩定。

此外，日前台中一名8歲男童染疫過世，死因為新冠肺炎併急性腦炎、多重器官衰竭，指揮中心今也公布定序結果確定為BA.5。針對該病例，有醫師直指「有點憂心」，8歲並非過去急性腦炎常發生的年齡區間，且該名兒童無慢性病史，也曾接種過疫苗，呼籲還是要接種疫苗以防重症風險。