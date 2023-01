圖書館女師在高中傳裸照　和學生「瘋狂壞壞好幾個月」5重罪被捕

▲在高中任職女子被控與學生發生性關係。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州40歲女子戴文波特(Kacey Davenport)被控在學校任職時,不但傳送裸照給一名未成年學生,還在校外與對方多次發生性關係長達好幾個月,受害者後來鼓起勇氣舉報才讓事件曝光,目前她已經自首,恐將面臨長期監禁。

目前在哥倫比亞高中擔任圖書管理員的戴文波特,被控與學生發生性關係、與未成年者發生猥褻行為、對未成年者傳播有害內容與助長未成年者犯罪等5項重罪。

The Tyrrell County Sheriff's Office has finished an investigation that ended with the arrest of Kacey Davenport, an employee with the school system.

Read more: https://t.co/kQe20EomP9