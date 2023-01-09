美國地球觀測衛星重返大氣層　南韓警告：中午恐將墜毀朝鮮半島

▲美國人工衛星ERBS的部分殘骸很可能於9日中午墜落在韓半島。（圖／南韓科學技術情報通信部）

記者羅翊宬／編譯

南韓科學技術情報通信部今（9）日上午7時發佈警報，指出美國地球觀測衛星「ERBS」的部分殘骸將於中午12時20分至下午1時20分之間墜落在韓半島（朝鮮半島）附近，當局立刻召集宇宙危險對策本部，緊急應對任何突發狀況，呼籲民眾出門時務必多加留意。仁川、金浦機場則於該時段暫時停止飛機起飛。

根據《韓聯社》，美國地球觀測衛星「ERBS」重達2450公斤，1984年10月5日從挑戰者號太空梭發射後，觀測並分析地球熱輻射分佈，目前處於退役墜落中的狀態。

韓國天文研究院9日上午4時分析衛星軌道，ERBS非常有可能於9日中午12時20分至下午1時20分（台灣時間上午11時20分至中午12時20分）墜落，韓半島被涵蓋在墜落可能範圍之內，屆時該枚衛星在進入地球大氣層後會因摩擦生熱燃燒，部份殘骸則廣泛墜落在地球各處。

南韓科學技術情報通信已於9日上午11時30分透過手機簡訊警告民眾，美國人工衛星ERBS的部份殘骸可能墜落在韓半島附近，要求在該時間段外出的民眾注意安全。