普拿疼一盒1500元！藥師已送公平會　北市衛生局：年後開懲戒委員會

▲該名藥師已出面道歉。（圖／台北市政府法務局提供）



記者趙于婷／台北報導

日前有民眾到文山區一間藥局要買普拿疼，被藥師告知一盒1500元，事件爆發後，引發大眾關注。對此，台北市衛生局今表示，目前該案已經移送公平交易委員會，預計年後會針對該藥師召開懲戒委員會。

中國大陸疫情爆發，搶藥潮燒到台灣，有民眾檢舉，到藥局買普拿疼被老闆喊價一盒1,500元，藥師公會前往了解，該藥局老闆原本表示自己沒這樣說，但後來又因錄音檔曝光而改口。

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不僅事後藥師本人親自道歉之外，藥師公會也為此出面說明，直指該名藥師哄抬物價事證「非常明顯」，公會決議將藥師送到公平交易委員會進行最嚴厲懲處，也會蒐集相關資料，將其送往藥師懲戒委員會，最重可廢除藥師執照。

台北市衛生局食藥科科長受訪時陳怡婷表示，衛生局日前已經會同消保官到現場稽查，並沒有發現大量囤貨藥物情況，銷售紀錄上也沒有高價位的銷售狀況，目前已經整理相關資料送到公平交易委員會，由委員會來認定是否有哄抬價格情形。

陳怡婷說，預計過年後會請台北市藥師公會全聯會召開懲戒委員會做最終審議，有關是否廢止執照方面，需要懲戒委員會中藥界前輩、團體和法學顧問共識決。