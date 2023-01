哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復！　昔日同袍嘆：你得閉嘴了

▲哈利王子曾在英國軍隊服役10年。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國哈利王子的自傳《備位》(Spare,暫譯)將在10日出版,而除了透露許多他和王室家人的秘辛之外,他還自曝在阿富汗服役期間,殺死了25名塔利班成員,還在書中將被殺害的對象稱為「棋子」而非人,除了引發英軍批評外,更可能會讓塔利班採取報復行動,就連他昔日軍中同袍都直言,「哈利你得閉嘴了!」

哈利王子(Prince Harry)的自傳將於10日出版,根據CNN報導,已經有多家英國媒體取得西班牙文譯本,因此許多內容已搶先曝光。除了王室秘辛外,哈利王子在書中提到,他過去在英軍服役期間被派往阿富汗時,曾殺死25名塔利班分子,「我的數字是25,這個數字沒有讓我感到滿意,但也不會覺得尷尬。」

▲哈利王子自傳《備位》(Spare,暫譯)將在10日出版。(圖/達志影像/美聯社)



哈利王子在另外一個章節中,更將塔利班形容為「從棋盤拿下來的棋子」而非人,引發軍界人士強烈批評,英國前駐美大使達洛克(Kim Darroch)更直言,這些內容不僅損害英軍名譽,更可能會危及他和家人的安全,「他認為英軍是在訓練士兵別將塔利班視為人,就像棋盤上的棋子一樣,可以一掃而空。」

哈利王子曾在英國軍隊服役10年,曾分別在2007年至2008年、2012年至2013年到阿富汗出任務,並在2011年獲得上尉軍銜,有資格成為阿帕契直升機的指揮官。

曾和哈利一起在英國皇家海軍陸戰隊服役的麥畢恩(Ben McBean)更在推特發文表示,「我愛你哈利王子,但你得閉嘴了!這不禁讓人懷疑他身邊的人,如果是好人的話,早就有人該叫他停下來了。」

Love you #PrinceHarry but you need to shut up! Makes you wonder the people he’s hanging around with. If it was good people somebody by now would have told him to stop.