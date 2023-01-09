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哈利自爆「殺死25名塔利班」恐招報復！　昔日同袍嘆：你得閉嘴了

▲▼哈利王子曾在英國軍隊服役10年。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子曾在英國軍隊服役10年。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子的自傳《備位》（Spare，暫譯）將在10日出版，而除了透露許多他和王室家人的秘辛之外，他還自曝在阿富汗服役期間，殺死了25名塔利班成員，還在書中將被殺害的對象稱為「棋子」而非人，除了引發英軍批評外，更可能會讓塔利班採取報復行動，就連他昔日軍中同袍都直言，「哈利你得閉嘴了！」

哈利王子（Prince Harry）的自傳將於10日出版，根據CNN報導，已經有多家英國媒體取得西班牙文譯本，因此許多內容已搶先曝光。除了王室秘辛外，哈利王子在書中提到，他過去在英軍服役期間被派往阿富汗時，曾殺死25名塔利班分子，「我的數字是25，這個數字沒有讓我感到滿意，但也不會覺得尷尬。」

▲▼英國哈利王子的自傳《備位》（Spare，暫譯）將在10日出版。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子自傳《備位》（Spare，暫譯）將在10日出版。（圖／達志影像／美聯社）

哈利王子在另外一個章節中，更將塔利班形容為「從棋盤拿下來的棋子」而非人，引發軍界人士強烈批評，英國前駐美大使達洛克（Kim Darroch）更直言，這些內容不僅損害英軍名譽，更可能會危及他和家人的安全，「他認為英軍是在訓練士兵別將塔利班視為人，就像棋盤上的棋子一樣，可以一掃而空。」

哈利王子曾在英國軍隊服役10年，曾分別在2007年至2008年、2012年至2013年到阿富汗出任務，並在2011年獲得上尉軍銜，有資格成為阿帕契直升機的指揮官。

曾和哈利一起在英國皇家海軍陸戰隊服役的麥畢恩（Ben McBean）更在推特發文表示，「我愛你哈利王子，但你得閉嘴了！這不禁讓人懷疑他身邊的人，如果是好人的話，早就有人該叫他停下來了。」

目前重掌阿富汗的塔利班政權也對此做出回應，阿富汗內政部長顧問哈卡尼（Anas Haqqani）痛批，「哈利先生！你殺死的那些人不是棋子，他們是人；他們的家人還在等著他們回家。」

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