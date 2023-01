2個月連中2次大獎！女樂透才中3千萬元　買刮刮樂再中6千萬元

▲女子連續中2次大獎。(圖/示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者李振慧/綜合報導

北卡羅萊納州一名女子幸運連中2次大獎,樂透贏得美元100萬元(約台幣3,051萬元),幾個月後花美元20元(約台幣610元)買刮刮樂,又中200萬美元(約台幣6,103萬元),超強好運讓她自己都嚇了一大跳。

居住在北卡州謝爾比市(Shelby)的41歲女子斯隆(Kenya Sloan),去年10月在當地商店Esha Food Mart購買Diamond Dazzler刮刮樂,竟然贏得美元200萬元,而她在2個月前才剛中美元100萬元大獎。

