2個月連中2次大獎！女樂透才中3千萬元　買刮刮樂再中6千萬元

▲女子連續中2次大獎。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

北卡羅萊納州一名女子幸運連中2次大獎，樂透贏得美元100萬元（約台幣3,051萬元），幾個月後花美元20元（約台幣610元）買刮刮樂，又中200萬美元（約台幣6,103萬元），超強好運讓她自己都嚇了一大跳。

居住在北卡州謝爾比市(Shelby)的41歲女子斯隆(Kenya Sloan)，去年10月在當地商店Esha Food Mart購買Diamond Dazzler刮刮樂，竟然贏得美元200萬元，而她在2個月前才剛中美元100萬元大獎。

Two months after a $1 million win, Kenya Sloan of #Shelby won $2 million on a Diamond Dazzler scratch-off from Esha Food Mart on S. Lafayette St. “I was like, ‘No way this happened again,’” Sloan said. Now she is planning to open a restaurant. #NCLottery https://t.co/gfmC481ZdD pic.twitter.com/b9G8z1jmK8 — NC Education Lottery (@nclottery) January 6, 2023

斯隆表示，當她發現自己再度中獎時也嚇了一跳，「我當時整個人僵在原地，心想這種事不可能再度發生，我只能說，我很幸運」。

斯隆上周四（5日）前往彩券公司領獎，最後她選擇一次性領取美元120萬元（約台幣3,663萬元）獎金，扣稅後領回美元855,006元（約台幣2,610萬元），她8月中獎時曾透露，要把錢用來買房，如今她的新家已經快要蓋好。

