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巴西版「國會動亂」已300人被捕！總統盧拉急奔現場　各國齊聲譴責

▲▼巴西暴亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西因闖入國會搞破壞被捕的民眾已達300人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西新任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）1日上任，不過前任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者卻質疑去年10月的選舉結果不公，頻頻舉行抗議活動，並在8日突破警方路障，闖入國會大廈、總統府和最高法院，場面之混亂宛若美國2021年國會山莊暴動事件的翻版。

▲▼巴西暴亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西示威者8日闖入國會大廈、總統府和最高法院，混亂的場面彷若去年美國國會山莊暴亂事件的翻版。（圖／達志影像／美聯社）

從現場畫面可見，被示威群眾闖入的建築，玻璃都被人潑漆、擊破，地面上佈滿了碎玻璃，有民眾擅自進入了國會議員的辦公室並在裡面搞破壞，一名男子甚至直接坐在了國會議長的辦公桌前。外媒估計，約有3000人參與了這場動亂，而巴西當局也緊急派出安全部隊驅散群眾。

▲▼巴西暴亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲政府派出巴西安全部隊以投射催淚彈等方式鎮亂，下同。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前為止，被逮捕的涉事群眾人數已從170人增至300人，而警方也封鎖了當地多條道路。上任才一個星期的魯拉憤怒痛斥暴徒為「法西斯份子」，誓言將所有參與暴動的群眾揪出來給予懲罰。在巴西利亞發生的暴亂，也引起了國際關注。

美國總統拜登率先在推特譴責民眾攻擊巴西民主和權力和平移交的行為，同時強調全力支持巴西的民主機構，「巴西的民意絕不能受到損害」。同在南美洲的智利、哥倫比亞和委內瑞拉的領導人也紛紛譴責巴西示威群眾的行徑。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，「魯拉不孤單，他擁有國內進步派陣營的支持，還有墨西哥、整個美洲和全世界的支持」；而阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）則批評波索納洛的支持者「企圖政變」。

▲▼巴西暴亂。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）在推特聲援魯拉，除了強烈譴責波索納洛支持者攻擊國會的行為外，還呼籲人們「立即恢復民主常態」。葡萄牙政府也發布聲明，除了同樣譴責巴西的暴力和騷亂行為外，也重申明確支持巴西當局恢復秩序和合法性。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在推特表明支持魯拉的立場，「巴西人民的意願和民主制度必須受到尊重」，而英國外交大臣柯維立（James Cleverly）同時表示，「企圖以暴力破壞巴西民主的行徑毫無道理可言。魯拉總統和巴西政府有英國全力支持。」

▲▼巴西暴亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西新任總統魯拉在暴亂後巡視國會大廈，現場畫面可見不少玻璃已被示威者打碎。（圖／達志影像／美聯社）

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