36歲單親媽「48小時沒上線」　網友急報警！破門驚見她已陳屍家中

▲布萊克因為2天沒上線，被網友發現不對勁，報警後發現已在家中死去。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

蘇格蘭36歲單親媽媽布萊克（Lauren Black）因連續48小時沒上線，引起一同玩遊戲的網友注意，報警後竟發現這名育有一對雙胞胎的女子早已陳屍家中多時，讓她的網友們深感痛心。

綜合英媒報導，布萊克是《文明霸業》（Evony）的資深玩家，她每天都會登入這款手遊，與網友聊天打遊戲。1月3日，以色列51歲的玩家埃爾哈達德（Eyal Elhadad）驚覺布萊克已2天沒上線，還與網友們失去了聯繫，於是便與蘇格蘭警方聯絡，希望他們能看看布萊克是否安全。

埃爾哈達德表示，「這完全不符合布萊克的個性，她過去4年每天都會和我聊天，所以她突然消失對我們而言是很不尋常的。我們非常擔心，只好打電話給蘇格蘭警方和幫布萊克遛狗的人，求他們去看看布萊克。我只想知道她是安全的。」

警方在當地3日上午10時10分左右來到布萊克家中，驚訝發現這名女子竟已陳屍家中多時。布萊克逝世的消息讓她的網友們都深感痛心，「當我得知她已去世時，我真的崩潰了。她剛在元旦時給我們送來了新年祝福，我不敢相信這是真的」。

布萊克的死因目前尚不得而知，但據她母親所說，她的健康狀況已下降一段時間，「我們認為這可能和長新冠有關」。布萊克的叔叔正在幫她照顧一對雙胞胎兒子，而網友們也希望能到蘇格蘭去悼念她，「布萊克對我們而言是很特別的人，她是個了不起的朋友，我們希望能去見她最後一面」。