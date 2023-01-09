XBB.1.5發威！紐約新冠死亡數狂飆30%　平均每天30人病逝

▲紐約自出現新變種病毒XBB.1.5後疫情再起，導致住院與死亡人數激增。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國紐約自去年10月首次發現新變種XBB.1.5後，疫情就再次升溫，12月因新冠死亡的人數更一下飆升了30%，達到2022年2月以來的最高水平。當局緊急呼籲民眾盡快接種疫苗或加強劑，以減低18%的新冠死亡機率。

據《紐約郵報》報導，紐約去年12月有915人死於新冠，平均每天約有30人因染疫病逝，而相關數字在11月只有664人，相當於當地的病逝人數1個月就飆升了30%，達到2022年2月以來的最高水平。

在新冠疫情再次升溫之際，年長者仍是住院與死亡風險最大的族群，尤其是那些患有其他疾病，或尚未接種疫苗的老年人。數據顯示，87%死於新冠的患者年齡都在60歲及以上，而他們多數患有心臟或血液相關疾病。

公衛專家表示，民眾如今已厭倦了戴口罩等防疫建議，造成近期的住院與死亡人數激增，然而死亡率的上升反映了新冠疫情仍應被視為一場大流行，尤其美國目前已出現傳染力和免疫脫逃能力極強的XBB.1.5。

如今的紐約正面臨新冠、流感和呼吸道融合病毒（RSV）的三重夾擊，因此美國衛生部呼籲人們應及時接種新冠疫苗或第二次追加劑。報導稱，紐約2023年1月首周的死亡率與去年12月相似，當地在1月4日及5日共通報了62宗與新冠相關的死亡病例，因此州長霍楚（Kathy Hochul）示警，「我們尚未脫離險境」。