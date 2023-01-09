搶劫反丟命！德州歹徒遭顧客「狂轟9槍」擊斃　監視器畫面曝光

▲德州歹徒搶劫遭顧客連開9槍反殺。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州一名歹徒日前持「假槍」衝進一間餐廳，命令顧客交出身上錢財，但此時其中一名客人身上帶有一把真槍，他隨即拿起朝著歹徒猛開9槍，其中一發還正中歹徒的頭部，造成歹徒當場身亡。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在5日晚間11時30分左右，當時一名身穿黑衣、戴著黑色滑雪面罩和手套的歹徒，手持假槍闖入德州休士頓一間餐廳，命令現場約10名顧客不要亂動，並交出身上的錢財。

根據警方表示，當時歹徒拿著假槍在餐廳內揮舞，許多顧客嚇得躲在桌下不敢起身，但就在歹徒準備從門口離開時，一名光頭的男性顧客突然站了起來，原來是他身上帶著一把真槍，並直接朝歹徒背後連開4槍。

※內文下方影片恐造成不適，請斟酌觀看。



從曝光的監視器畫面可以看到，歹徒中槍後當場倒地，男顧客則走到歹徒前方，再次近距離朝他連開5槍，其中一發更直接打中歹徒頭部。男顧客開完槍後，還將歹徒搶來的錢拿回來，一一交還給其他顧客後，再跟著其他人離開餐廳。

警察和救護人員到場後，宣布這名年約20多歲的歹徒當場遭擊斃，目前警方也希望能找到這名開槍的男顧客了解詳情，而根據德州法律，當涉及人身安全時的自我防衛是合法的，所以還沒有任何針對男顧客的指控。