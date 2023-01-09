因應台灣有事！　日本南西諸島預計「增建130座彈藥庫」

▲日本海上自衛隊。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《日經新聞》7日獨家報導，日本防衛省計畫，在最靠近台灣的南西諸島建立約130座彈藥庫，也考慮聯合使用美軍駐日設施，以應對潛在台灣危機。他們希望分散佈署軍事物資，讓防衛鄰近中國島嶼的自衛隊更容易取得。

報導指出，日本全國擁有約1400座彈藥貯存設施，高達7成位於最北端主要島嶼北海道，距離日本位於東海的島嶼逾2000公里。與此同時，最靠近台灣的九州及沖繩地區僅有不到10%彈藥庫存。

因此，作為首相岸田文雄防衛建設計畫的一部分，防衛省研擬在南西諸島建造彈藥貯存設施，且希望未來5年建造近70座。南西諸島範圍包括沖繩，並從日本最南端主要島嶼九州延伸至台灣。

▲神奈川縣的駐日美軍基地。（圖／路透）

政府將開始與研擬島嶼的地方當局及居民展開討論，但可能因為土地取得等癥結點陷入僵局。2019年，宮古島居民強烈反對後，陸上自衛隊從島上軍事設施移除所有導彈。

冷戰期間，日本專注在北海道建造彈藥庫，抵禦來自蘇聯入侵的威脅。北海道擁有開闊空間及低人口密度，更容易遵循法律要求的安全距離安置彈藥貯存設施，且有利於舉辦軍事訓練及演習。

如今，岸田文雄提出新防衛建設計畫，除上述規畫之外，也預計從下一個財政年度開始，在5年內耗資近5兆日元（約新台幣1.1兆元）採購彈藥及飛彈，並在南西諸島佈署距外飛彈（standoff missiles），以提供對日威脅的反擊能力。此前的防衛建設計畫僅花費1兆日元（約新台幣2322億元）採購彈藥及飛彈。