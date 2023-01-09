巴西總統首發聲！　嗆暴動群眾「法西斯份子」：全揪出來懲罰

記者張靖榕／綜合報導

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者「波粉」因不滿選舉結果，醞釀的憤怒情緒爆發成國會暴動，還闖入總統府及最高法院到處打、砸。現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）痛斥行為「野蠻」，並稱這些極右翼示威者是「法西斯份子」，會把他們全找出來給予懲罰。

▲巴西總統魯拉痛斥暴動示威群眾。（圖／路透）

CNN報導，魯拉憤怒表示，這群暴動群眾代表著政治中最骯髒可惡的一切，因不滿選舉結果闖入總統府、國會最高殿堂以及最高法院，就像破壞者破壞沿途所經的一切。

波索納洛任內因極右翼政治發言與決策屢屢爆出重大爭議，而且波索納洛與美國前總統川普關係親近，兩人經常被一起談及，波索納洛的總統連任之路也與川普下場相同。

川普落選後拒絕承認拜登勝選，強烈質疑結果並指控大選舞弊，川粉在憤怒的激情中於2021年1月6日闖入美國國會破壞，並在時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室內隨意翻閱重要文件和拍照，甚至造成國會警察死亡。

▼巴西國會暴動。（圖／達志影像／美聯社）

魯拉痛斥波索納洛支持者為法西斯份子，表示會進行調查，將所有參與暴動者揪出來懲罰。暴動發生時，魯拉人並不在首都巴西利亞，而是正在阿拉拉奎拉（Araraquara）地區視察嚴重水患災情。

▼巴西鎮暴部隊出動鎮壓。（圖／達志影像／美聯社）

巴西版國會暴動事件發生後，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在推特發文，「美國譴責在巴西任何打擊民主的行為，總統拜登正密切關注情況，我們對巴西民主制度的支持是堅定不移的。巴西的民主不會受暴力所動搖。」

此外，西班牙、葡萄牙、法國也表達對總統魯拉無條件的支持，同聲強調魯拉是經由合法民選過程選出的巴西總統。