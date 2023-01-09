　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西總統首發聲！　嗆暴動群眾「法西斯份子」：全揪出來懲罰

記者張靖榕／綜合報導

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者「波粉」因不滿選舉結果，醞釀的憤怒情緒爆發成國會暴動，還闖入總統府及最高法院到處打、砸。現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）痛斥行為「野蠻」，並稱這些極右翼示威者是「法西斯份子」，會把他們全找出來給予懲罰。

▲巴西總統魯拉,Luiz Inacio Lula da Silva。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉痛斥暴動示威群眾。（圖／路透）

CNN報導，魯拉憤怒表示，這群暴動群眾代表著政治中最骯髒可惡的一切，因不滿選舉結果闖入總統府、國會最高殿堂以及最高法院，就像破壞者破壞沿途所經的一切。

波索納洛任內因極右翼政治發言與決策屢屢爆出重大爭議，而且波索納洛與美國前總統川普關係親近，兩人經常被一起談及，波索納洛的總統連任之路也與川普下場相同。

川普落選後拒絕承認拜登勝選，強烈質疑結果並指控大選舞弊，川粉在憤怒的激情中於2021年1月6日闖入美國國會破壞，並在時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室內隨意翻閱重要文件和拍照，甚至造成國會警察死亡。

▼巴西國會暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西前總統波索納洛支持者暴動，闖入國會、總統府及聯邦法院暴亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴西前總統波索納洛支持者暴動，闖入國會、總統府及聯邦法院暴亂。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴西前總統波索納洛支持者暴動，闖入國會、總統府及聯邦法院暴亂。（圖／達志影像／美聯社）

魯拉痛斥波索納洛支持者為法西斯份子，表示會進行調查，將所有參與暴動者揪出來懲罰。暴動發生時，魯拉人並不在首都巴西利亞，而是正在阿拉拉奎拉（Araraquara）地區視察嚴重水患災情。

▼巴西鎮暴部隊出動鎮壓。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴西前總統波索納洛支持者暴亂，鎮壓部隊出動鎮暴。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴西前總統波索納洛支持者暴亂，鎮壓部隊出動鎮暴。（圖／達志影像／美聯社）

巴西版國會暴動事件發生後，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在推特發文，「美國譴責在巴西任何打擊民主的行為，總統拜登正密切關注情況，我們對巴西民主制度的支持是堅定不移的。巴西的民主不會受暴力所動搖。」

此外，西班牙、葡萄牙、法國也表達對總統魯拉無條件的支持，同聲強調魯拉是經由合法民選過程選出的巴西總統。

ET快訊
命理師抽今年國運籤！演藝圈有人殞落　易頻繁地震、強颱襲台
大咖男星驚傳家中病逝！享壽84歲　演《三年B組金八先生》爆紅
流水席人妻再開副本！600萬買房金被收回　嗆未婚夫：你家真噁
星光2班戴安娜「切除乳房」　棄歌改當CEO！認愛圈外女友
黃少谷開小黃載夜店男「車上全是血」！轉頭一看後座　當場嚇傻了
新北騎士自撞噴飛亡　輔大捷運站3號出口前慘死
中共軍演又來！解放軍深夜突宣布　在台灣周邊多兵種演練

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影片曝！塞內加爾巴士對撞釀40死　「血跡座椅」噴飛　

俄烏第36次換俘　累計1646名軍民成功返回烏克蘭

巴西總統首發聲！　嗆暴動群眾「法西斯份子」：全揪出來懲罰

波索納洛支持者暴動闖國會　巴西當局出動部隊平亂

英媒曝：政府用車藏有中國SIM卡　官員行蹤恐全都錄

「巴西版國會暴動」影片曝！　前總統波索納洛支持者闖進總統府

俄軍火箭報復！　宣稱殲滅600烏軍

全球2023軍力排名！「台灣下跌到23名」被2國超越　烏克蘭躍升15強

山上徹也「槍殺安倍晉三」拘留半年！萬人連署求減刑　收大量現金物資

韓國人去日本玩遭惡整！壽司「加滿芥末」辣到暴怒　一顆星狂洗板

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

影片曝！塞內加爾巴士對撞釀40死　「血跡座椅」噴飛　

俄烏第36次換俘　累計1646名軍民成功返回烏克蘭

巴西總統首發聲！　嗆暴動群眾「法西斯份子」：全揪出來懲罰

波索納洛支持者暴動闖國會　巴西當局出動部隊平亂

英媒曝：政府用車藏有中國SIM卡　官員行蹤恐全都錄

「巴西版國會暴動」影片曝！　前總統波索納洛支持者闖進總統府

俄軍火箭報復！　宣稱殲滅600烏軍

全球2023軍力排名！「台灣下跌到23名」被2國超越　烏克蘭躍升15強

山上徹也「槍殺安倍晉三」拘留半年！萬人連署求減刑　收大量現金物資

韓國人去日本玩遭惡整！壽司「加滿芥末」辣到暴怒　一顆星狂洗板

TOYOTA將推「全新MPV、跨界休旅」！折合新台幣不用50萬　今年見

岡田將生驚傳分手美女主播！　2年戀切割「把妳東西全帶走」家裡1件不留

影片曝！塞內加爾巴士對撞釀40死　「血跡座椅」噴飛　

門口撿到「百元鈔包頭髮」　人夫抽出2根嚇壞！網曝碰到就算數

Joeman現給16萬！員工自選刮刮樂賺獎金　「他2000中1萬」驚人成果曝

詹皇被問湖人補強計畫爆粗口　已失去耐心？本人跳出來澄清

渴望經典賽披韓國隊戰袍　崔志萬：我餓了10年

大咖男星驚傳「元旦家中病逝」！享壽84歲　演《三年B組金八先生》爆紅

「百萬名店」彩券行聚財有招！　天天餵彌勒佛店長吃糖

蔡賴兩大神佛激烈對尬　揭台南正副議長內幕

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

國際熱門新聞

全球2023軍力排行　台灣列23名

槍殺安倍晉三犯嫌遭拘半年 收到大量物品及現金

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」

不爽看動漫被打斷　男殺父母判關30年

俄軍火箭報復：殲滅600烏軍

韓客赴日吃壽司遭惡整！「芥末恐攻」辣死

新加坡格鬥天才李勝惠過世　得年18歲

「巴西版國會暴動」影片曝！　前總統支持者闖進總統府

攀岩落地右腳秒斷裂見骨　他傻眼扶著自己腳掌

英媒：政府用車藏有中國SIM卡　官員行蹤恐全都錄

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

男大生喊累「被誤診焦慮症」　1月後身亡

女師遭6歲男童開槍　忍痛要學生「快逃」

更多熱門

相關新聞

波索納洛支持者闖入國會　巴西當局出動部隊平亂

波索納洛支持者闖入國會　巴西當局出動部隊平亂

數以百計的巴西前總統波索納洛支持者今天突破警方設下的路障並闖進國會大廈、總統府和最高法院，他們質疑並抗議去年10月總統大選結果，相關當局已出動安全部隊準備平亂。

「巴西版國會暴動」影片曝！　前總統支持者闖進總統府

「巴西版國會暴動」影片曝！　前總統支持者闖進總統府

巴西傳奇衝浪家溺斃！遇4.9公里深「怪獸巨浪」

巴西傳奇衝浪家溺斃！遇4.9公里深「怪獸巨浪」

老婦被鐵門撞倒遭車輾過　肇逃駕駛隔天猝死

老婦被鐵門撞倒遭車輾過　肇逃駕駛隔天猝死

機車賊自摔變「人肉砲彈」影片曝　射向一桌3男

機車賊自摔變「人肉砲彈」影片曝　射向一桌3男

關鍵字：

巴西國會暴動波索納洛 Jair BolsonaroLuiz Inácio Lula da Silva

讀者迴響

熱門新聞

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

快訊／新北男騎士自撞噴飛　輔大捷運站前慘死

命理師斷定2024總統這「帝王級組合」絕對贏

蔡依林女粉「只貼胸貼」踩場！　鏡頭一掃...「超巨車頭燈」全掉出

快訊／台南01:13發生規模4.0地震　最大震度3級

解放軍宣布　在台周邊多兵種軍演

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面