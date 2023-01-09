板橋19歲無照男「惹怒好友被車追」自撞爆胎　仇家找不到人砸他車

記者游宗樺／新北報導

新北市19歲的鄒姓男子日前與王姓友人（24歲）因細故反目，9日凌晨2時許，鄒跑到王位於板橋區的住家要求談判，但吵醒對方家人引發王男不滿，找來朋友助陣，雙方前去談判地點時，因鄒男無照開車技術不佳，雙方差點擦撞，鄒男最後自撞人行道後爆胎，再撞上路邊車輛後停下跳車逃跑。王男等人找不到鄒男，於是砸車洩憤後逃逸。警方經追查，在2小時後將犯嫌全部帶回，全案將依聚眾鬥毆、恐嚇、毀損罪嫌偵辦。

▲轎車前輪爆胎，警方到場採證並通知車主。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，鄒男與王男原是好友，但日前因鄒男要求王幫忙處理事情，但遭對方以要上班而拒絕，2人反目爆發口角，鄒男於是在凌晨2時許，找來辜姓友人（21歲）到王男位於板橋金華路的家中找他理論，但當時王及其家人正在睡覺，鄒男敲門、按電鈴驚動王家人，鄒、辜2人同時還在門口大聲叫罵，引起王男心生不滿，找來王男（21歲）等人，6人分乘2輛車前去談判。

▲轎車車窗被打碎。（圖／記者游宗樺攝）

雙方約定在板橋中正路與進華街口談判，雙方會合時，無照的鄒男開車險些撞上對方車輛，更引發王男等人不滿，見到鄒男開車由中正路往公館街方向逃離，馬上開車追逐。鄒男凌晨4時許，行經中正路1巷巷口，撞到路邊人行道後爆胎，再撞上路邊車輛後停下，鄒男眼見車輛動彈不得，趕緊與辜男2人下車逃跑。

緊追在後的王男等人見到對方已跳車逃跑，僅留下一輛滿是撞痕的轎車，6人分持球棒、鐵鎚猛砸車輛洩憤，隨後王男等6人分乘2輛車往土城方向逃逸。警方獲報迅速到場，發現轎車4扇車門玻璃均被砸碎，後擋風玻璃也完全碎裂，兩側後照鏡也被敲爛。

▲鄒男撞上路邊車輛後停下，警方在現場採證。（圖／記者游宗樺攝）

警方經調閱監視器，掌握涉案車輛行蹤，在2小時內，於清晨5時20分，在土城區中央路、裕民路口將6名犯嫌全數攔查到案，帶回板橋派出所釐清案情。警方查扣作案用的球棒、鐵鎚各1支，全案將依聚眾鬥毆、恐嚇、毀損罪嫌偵辦。

▲人行道留下明顯擦痕。（圖／記者游宗樺攝）