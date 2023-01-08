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韓國人去日本玩遭惡整！壽司「加滿芥末」辣到暴怒　一顆星狂洗板

▲▼韓國觀光客前往日本福岡一間壽司餐廳，發現壽司裡被加入一大湯匙的芥末。（圖／翻攝自Naver Cafe）

▲韓國觀光客前往日本福岡一間壽司餐廳，發現壽司裡被加入一大湯匙的芥末。（圖／翻攝自Naver Cafe）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從日本再度對外國觀光客開放國門後，大批韓國人前往日本旅遊，人數甚至超越台灣。豈料，最近一名南韓網友發文爆料，他前往日本福岡旅遊，到一間壽司餐廳用餐時，卻發現自己的鮮蝦壽司竟被刻意添加一大湯匙的芥末，辣到根本說不出話，他懷疑自己慘遭日本廚師歧視，許多網友跟著洗起一星負評。

根據韓媒《中央日報》、《東亞日報》，該名南韓網友在搜尋引擎網站Naver的旅遊論壇發文抱怨，他表示1月4日前往九州福岡博多車站內地下1樓的知名壽司餐廳「すし酒場 さしす KITTE博多店」用餐，為此他還特別排隊等候30多分鐘，才終於輪到他坐上餐桌享用美味的壽司。

該名南韓網友首先在內文警告，「不要以為日本什麼都好」，接著開始描述他慘遭日本壽司廚師以「芥末恐攻」惡整的悲慘經歷，「我點了非常多盤的壽司，當我吃到一半、不知道從哪一瞬間開始，我感覺到壽司被加了太多芥末，導致根本難以下嚥，於是我翻開覆蓋在白飯上的生鮮蝦，發現芥末竟然被加了一湯匙這麼多。」

從該名網友上傳的照片來看，若翻開覆蓋在白飯上的鮮蝦，就會發現芥茉的量明顯超過正常範圍，「與之前吃過的壽司相比，可以感覺到明顯的差異。這邊的客人大部分都是韓國人，我真的非常憤怒。因為我日語的實力只到初級，根本還無法向店家仔細詢問。」

網友表示，「雖然我也曾想過，有可能是不小心的，但從之後打工生拿走盤子時廚師的臉色來看，我感覺是（廚師）故意的。」

其他網友建議，應該在Google Map上傳相片、留下1顆星負評，也因此目前該間餐廳被韓國人洗到只剩下1.4顆星。

▲▼韓國網友紛紛在Google Map留下負評，該餐廳被洗板到只剩1.4顆星。（圖／Google Map）

▲韓國網友紛紛在Google Map留下負評，該餐廳被洗板到只剩1.4顆星。（圖／Google Map）

南韓網友們紛紛留言，「原來是芥末美食餐廳」、「真的很糟糕」、「這裡是只要點一盤壽司，就會給你加很多芥茉的餐廳嗎」、「這裡真的難吃死了，只會挑韓國人進行芥末恐攻的地方」、「這間餐廳就是喜歡開這種玩笑，看到客人吃了滿盤芥末被整的樣子就覺得很爽，外國人就別再去吃了吧」。

對此，業者也留言回應，「我們餐廳不可能出現這種料理，我認為這應該只是玩笑。希望旅途愉快。」

據悉，日本當地餐廳以韓國觀光客為對象的「芥末恐攻」並不是第一次發生！去年7月一名長年定居日本的韓國女性就表示，她在東京銀座一間知名的壽司餐廳就曾遭遇芥末恐攻；2016年大阪一間壽司餐廳旗艦店也傳出類似事件，店家在韓國客所點的壽司放入大量的芥末，接著嘲笑客人被芥末辣到痛苦的模樣，引起輿論爭議，最後店家透過官網道歉。

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