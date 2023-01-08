82歲還在上班！翁照顧前妻和她丈夫走完人生　網紅募330萬助退休

記者詹雅婷／綜合報導

美國馬里蘭州82歲男子馬里昂多年前退休，就是為了照顧前妻與前妻丈夫，直到2人過世，又重回職場到超市上班。一名網紅得知他的經歷後，決定拍片並籌募善款，短短數日就募集10.8萬美元（約新台幣330萬元），讓他退休。馬里昂說，這筆錢不但可以繳清帳單費用，還能讓他去旅行3周，看看多年沒有擁抱過的女兒和孫子。

綜合FOX 5 DC等報導，現年82歲的馬里昂（Butch Marion）是名退役老兵，多年前在通用汽車（General Motors）上班，但為了幫忙照顧前妻丈夫，他選擇退休。在前妻丈夫過世後，他接著照顧前妻，直到她去世。

在這之後，馬里昂不得不重返職場，到沃爾瑪超市上班，每周大約工作30小時，這一做就是16年。多年來，他上班期間與顧客們互動，這也讓去年12月15日上門消費的網紅麥卡蒂（Rory McCarty）印象深刻。

▲馬里昂這段收銀的影片在網路上迅速竄紅，瀏覽人次突破300萬人次。（圖／翻攝自TikTok）

麥卡蒂受到女網友為82歲婆婆籌募退休金一事啟發，決定出手幫助馬里昂，把馬里昂在超市收銀結帳的過程拍攝下來，並上傳到TikTok平台。這段畫面迅速在網路上竄紅，瀏覽次數突破300萬人次，麥卡蒂同時也在眾籌平台GoFundMe上成立募款專頁，短短數日內吸引超過數千人捐款，善款金額來到10.8萬美元，其中最大一筆金額為3000美元（約新台幣9.3萬元）。

就在1月4日，馬里昂與麥卡蒂在沃爾瑪門口見面，麥卡蒂把10.8萬美元支票交給他，這也是馬里昂再次退休的第一天。

「這太不真實了」，馬里昂說，他打從心底感謝麥卡蒂的幫忙，這筆錢可以拿來付帳單，生活過得更輕鬆一些，還能夠到佛州旅行3周，和多年來沒有擁抱的女兒及孫兒見面。