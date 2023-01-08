酒駕撞死夫妻！他害3童沒爸媽　恐被判「出錢撫養到成年」

▲派翠克疑似酒駕撞死無辜夫妻，也讓三名男童頓時成為孤兒。（圖／翻攝布萊德利郡監獄、Brittany Dillard臉書）



記者吳美依／綜合外電報導

美國田納西州42歲男子派翠克（Patricke Conley）疑似酒駕撞上一輛轎車，導致駕駛夫妻當場身亡，後座3個孩子不僅身受重傷，也在一夕之間淪為孤兒。根據該州最新立法，他將要支付死者子女的撫養費，直到孩子們18歲成年，但確切金額有待法官定奪。

MEAWW等外媒報導，本案發生於去年12月25日，派翠克駕車自撞郵筒後，失控噴飛並在空中翻滾，最後狠狠撞上受害者的車輛。警方抵達現場時，2輛汽車都以「車頂著地」的方式翻覆，33歲的達斯汀和布列塔妮（Dustin and Brittany Dillard）已經身亡，3個小男孩被救出送醫，儘管傷勢嚴重，但被預期完全康復。

▲布列塔妮經常在臉書曬出全家幸福合照。（圖／翻攝Brittany Dillard臉書）



根據警方報告，派翠克被捕時，車上充斥濃濃酒味，現場還發現多個啤酒罐。他被員警研判酒駕，肇事當下似乎還在喝酒，如今被控2項駕車謀殺罪及3項駕車襲擊罪。

事實上，派翠克曾因毒品相關罪名被判8年有期徒刑，如今還被發現違反緩刑規定。2022年12月29日，他頂著臉部巨大傷口，坐在輪椅上出庭，透過辯護律師宣稱無罪，全案仍在審理中。

2022年4月，田納西州參議院一致通過法案，若駕駛酒駕造成他人父母死亡，必須支付死者子女等額撫養費，直至孩童18歲成年。這項法案是由參議員塞希莉亞．威廉斯（Cecilia Williams）提出，她的兒子、準媳婦及4個月大孫子就是因為酒駕事故無辜喪命，肇事駕駛血液中酒精濃度是法定標準值上限的2倍。她說，儘管這項法律無法幫助自己或另外2個倖存孫子，但推動法案是為了「幫助其他人」。