女老師遭6歲男童開槍命危　第一反應先救學生！忍劇痛喊「快逃」

▲美國維州小學槍擊案，女老師茲維娜（Abby Zwerner）遭6歲小一男學生開槍擊中胸口受重傷，一度命危。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國維吉尼亞州紐波特紐斯市（Newport News）當地6日下午2時發生小學槍擊案，年僅6歲的男學生在一年級教室，朝著女老師茲維娜（Abby Zwerner）開槍射殺，導致她身受重傷，險些喪命。家長透露，茲維娜中彈第一時間想到的是孩子們的安全，忍著劇痛也要學生們趕快逃跑，事件中沒有任何學生受傷。

根據BBC等外媒報導，在里奇內克小學（Richneck Elementary School）任教的女老師茲維娜6日下午在教室內，遭到一名6歲男學生開槍，胸口槍傷幾乎致命，送醫後一度性命垂危，雖然目前有所好轉，但當局表示，她的情況仍然十分嚴重、危急。案發後初步消息稱茲維娜是30多歲，但後來也有媒體稱她現年僅25歲。

▲有家長表示，茲維娜中彈倒地後，第一時間就急著要孩子們快點逃跑。（圖／翻攝自Facebook）

茲維娜是槍擊事件中唯一受傷的人。班級學生家長岡薩雷斯（Steve Gonzalez）受訪時表示，他的6歲兒子事發時也在教室裡，茲維娜當下直覺反應仍想保護學生，尖叫著讓其他學生們快點逃出教室，「甚至在她中槍後，還在考慮孩子們的安全」。

岡薩雷斯補充，他兒子沒有看到開槍瞬間，但他聽到槍聲後轉身就看見女老師倒在地上，「她是個了不起的老師，非常敬業。我兒子很喜歡她，我們對所有發生的一切感到崩潰痛心。我們都很想念她，希望她能早日康復。」

▲紐波特紐斯市里奇內克小學（Richneck Elementary School）發生槍擊，警方封鎖現場。（圖／路透）

一名學生的祖母更發文爆料，她上星期就曾聽說孩子班上有一名同學帶了「金光閃閃的子彈」到學校，還說他會考慮帶槍來，但她不清楚那人是否就是朝老師開槍的男童。她在臉書上表示，「有一位家長（將此事）告知校方，但他們什麼都沒做，現在你看吧！」

當局目前仍在調查，開槍的一年級男學生是從何處獲得槍枝、學會用槍。紐波特紐斯市警察局長德魯（Steve Drew）案發後在記者會上表示，這次事件並非一場意外，而是起因於課堂上發生口角後的特定地點槍擊情況。才剛上任5天的市長瓊斯（Phillip Jones）表示，雖然警方仍在調查相關案情，但他認為「口角」（altercation）一詞仍是他會使用的描述。