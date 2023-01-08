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俄軍埋下25萬km²地雷「相當7個台灣」　烏總理：盼南韓協助掃雷

▲▼烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）。（圖／路透）

▲ 什米加爾呼籲加強對俄制裁。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

烏俄戰爭危害無數平民，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）接受南韓媒體專訪，指控俄羅斯在烏國境內造成全球最大規模地雷污染，面積相當於台灣的近7倍，希望南韓針對掃雷作業提供協助。他也強調，烏克蘭正盡全力快速結束戰爭，並展現完全收復領土的意志。

什米加爾5日接受《韓聯社》獨家專訪，是他自烏俄開戰以來首度接受亞洲媒體訪問。他說明，烏克蘭目前面臨最危險且困難的問題就是俄軍埋下的地雷，「開戰至今烏克蘭就出現規模達25萬平方公里的地雷區，是目前全世界最大的。」

25萬平方公里相當於台灣（約3.6萬平方公里）的近7倍，比整座朝鮮半島面積（約22.1萬平方公里）還大，甚至比寮國、羅馬尼亞（約23.8萬平方公里）或英國（約24.4萬平方公里）更大。

什米加爾指控，地雷不僅導致居民通行困難，也對主要產業之一的農業帶來莫大影響，並強調「期待能從有豐富掃雷經驗、技術及裝備的韓國得到許多幫助」。

針對戰爭長期化的憂慮，什米加爾強調制裁俄國和援助烏克蘭的必要性，「我們也正為盡快結束戰爭全力以赴，為此需要國際社會徹底維持及加強對俄制裁」，具體包括限制俄國天然氣及石油貿易、中斷武器及相關零件供給，並要求所有國際企業退出俄國。

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