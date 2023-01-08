海帶泡整晚惹禍！日3400學生營養午餐食物中毒　大腸桿菌超標

▲團膳廠商的員工因未遵照烹飪指示調理，導致3453名學生食物中毒。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一間團膳廠商因為食材處理失誤，使得當天菜單中的海帶沙拉大腸桿菌超標，導致3453名中小學生因為食用營養午餐而食物中毒。經過2年半的調查，該公司3名負責烹調的員工6日因業務過失傷害嫌疑被函送檢方偵辦。

根據《埼玉新聞》報導，埼玉縣八潮市團膳廠商「協同組合東部團膳中心」負責該市15間中小學的營養午餐。然而2020年6月卻有3453名食用該廠商提供的營養午餐的中小學童出現拉肚子、腹痛等症狀，經醫師診斷為食物中毒。

保健所隨即介入調查，並在當天營養午餐的海帶沙拉的海帶中驗出超標的大腸桿菌，判斷為集體食物中毒的主因。埼玉縣食品安全課指出，該廠商在前一天晚上提前將海帶泡水，使得食材內大腸桿菌增生，但卻沒有經過加熱處理，因此未能滅菌。

「協同組合東部團膳中心」直到食物中毒事件發生的4個月後，才被取消提供營養午餐的資格。而當天負責烹飪的60多歲男性負責人、50多歲女性工作人員以及30多歲男性工作人員6日被依業務過失傷害嫌疑函送檢方偵辦。

男性負責人與女員工的嫌疑為未確實指導並要求男員工進行加熱處理，而男員工的嫌疑則是沒有確實進行烹飪。