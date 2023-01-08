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泰國長公主仍昏迷！王室發布最新聲明：靠裝置維持心肺功能

▲▼ 泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與長公主帕差拉吉帝雅帕。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）去年12月因心臟病發倒下送醫，傳出腦死消息。泰國王室7日發布最新聲明指出，長公主目前仍處於昏迷狀態，持續以裝置維持心臟、肺臟、腎臟功能，根據多名王室醫師的說法，她的病情與細菌感染有關。

綜合曼谷郵報、Thai Enquirer等8日報導，泰國王室宮務處（Royal Household Bureau）7日針對長公主帕差拉吉帝雅帕發布第3則聲明，內容援引多名王室醫師指出，長公主的昏迷是因黴漿菌感染後心臟發炎所引起的嚴重心律不整造成。

泰國王室指出，目前長公主仍處於昏迷狀態，醫師持續給她使用包括抗生素在內的藥物，同時以裝置維持心臟、肺臟、腎臟功能，並密切監測病情。

去年12月14日傍晚6時20分，長公主帕差拉吉帝雅帕在呵叻府巴衝地區（Pak Chong）訓練犬隻時心臟病發昏倒，失去意識，送往巴衝那那醫院接受初步治療後，由直升機轉送曼谷朱拉隆功醫院。外傳腦死的長公主靠著葉克膜續命。

此前，長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指出，在長公主倒下的消息傳出後，提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）與朱拉蓬公主趕回泰國。依據他6日發文內容，提幫功王子正在返回德國巴伐利亞途中，在短暫停留曼谷的這段期間內，多次前往朱拉隆功醫院，探望長公主帕差拉吉帝雅帕。

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