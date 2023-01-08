美薪資透明法上路　矽谷人才年薪曝光！Google高管年賺台幣1680萬

▲亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Meta和Google等矽谷科技公司人才年薪曝光。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國各地推動「薪資透明法」（Wage Transparency Law）。自1月1日起，加州、盛頓州與羅德島州新法上路，從法律層面上要求雇主在招聘資訊上公開薪資範圍。加州因為是矽谷所在地，全球頂尖科技巨頭的人才薪資也隨之曝光。據美媒資訊，最高的是Google的工程副總，年薪超過新台幣1680萬元。

根據CNBC報導，加州1月1日起跟進實施紐約市與科羅拉多州「薪資透明」新法，在加州有超過1900萬名受薪勞工，超過20%是「《財星》雜誌評選美國前500強」的企業落腳，尤其是蘋果（Apple）、Google與Meta等科技巨頭開出的薪資範圍特別引人注目。

網站「Comprehensive.io」蒐集並公布700多家頂尖企業與新創公司招聘數據，以下為CNBC整理出美國最大型、最熱門的科技公司高管年薪範疇：

亞馬遜（Amazon）：工程總監，22萬美元至29.8萬美元（約新台幣627萬至911萬元）

蘋果（Apple）： iOS工程經理，22.9萬美元至37.8萬美元（約新台幣700萬至1155萬元）

Google：工程副總經理，55萬美元（約新台幣1682萬元）

微軟（Microsoft）：內容設計總監，25.9萬至27.7萬美元（約新台幣792萬至847萬元）

思科（Cisco）：用戶體驗研究總監，31.4萬美元（約新台幣960萬元）

推特（Twitter）：薪資和股權主管，16.2萬美元至 22.6萬美元（約新台幣495萬至691萬元）

Meta：副法律總顧問，19萬至25.6萬美元（約新台幣581萬至782萬元）

特斯拉（Tesla）：高級軟體工程師，8.3萬美元至41.8萬美元（約新台幣253萬至1278萬元）

值得注意的是，部分公司揭露範圍只包括基本薪資，而另一些則納入獎金或股權等合計之總薪酬，而這些額外福利對於科技業勞工有著相當大的吸引力，最終可以促使總薪酬增加至六位數，甚至高達七位數的數百萬美元。