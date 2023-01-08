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啃老數十年不滿「看動漫被打斷」　60歲男殺父母！法院重判30年

男子因不滿看動漫被打斷，殘忍殺害父母，近日被判30年。（圖／翻攝ツイッター速報〜BreakingNews推特）

▲男子因不滿看動漫被打斷，殘忍殺害父母，近日被判30年。（圖／翻攝ツイッター速報〜BreakingNews推特）

圖文／CTWANT

去年日本一名60歲男子在家啃老長達35年，因為不滿88歲的爸爸打斷他看動漫，竟用電熱水壺的線將其勒死，之後再用同樣手法殺害87歲媽媽，之後把他們的屍體冰到冰箱，近日他被法院判30年徒刑。而男子不30多年來沒有朋友，唯一講話的對象只有媽媽。

《RKB》報導，該案件發生於去年6月，60歲的松本淳二一如往常在房間看動漫，當時爸爸請他帶他去上廁所，松本淳二因不滿被打斷看動漫2次，用電熱水壺的線把父親勒斃，再殺害媽媽，最後把父母屍體冰到冰箱中，手段相當殘忍，6日他被法院判30年。

據了解，松本淳二在年輕時曾因為擅自輟學被父親訓斥，之後他雖然有找到工作，但只做了半年就辭職，之後他在家中酒舖幫忙，但他已經逐漸和社會疏遠，啃老長達35年，平常父母會給松本淳二零用錢，平常他只會和媽媽外出購物。

檢方要求法官對松本淳二處無期徒刑，因為他害父母的狀況，跟看護疲勞案完全不同，但松本淳二的委任律師認為，判23年左右的有期徒刑是合適的，「被告人沒有預謀犯罪，也沒有強烈殺人意圖。」

《FNN》報導，松本淳二長期與社會脫節，唯一的交談對象就是母親，他沒有朋友，跟爸爸更是很少談話，他平常的生活就是在房間看動漫、電視或DVD。至於犯案動機，松本淳二開庭時說，他當時太衝動才會因此失控，就算殺了父母沒有零用錢他也沒差，因為無所謂了。據悉，他之前每個月會拿到3萬日圓（約新台幣6944元）的零用錢，後來減為1萬日圓（約新台幣2314元）。

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