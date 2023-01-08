嫂嫂凱特「搶走了哥哥」　哈利王子切心：訂婚不講、聚餐不揪

▲哈利王子自傳回憶錄《備位》（Spare，暫譯）目前已在西班牙提前上市。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

哈利王子（Prince Harry）即將在本月10日推出的自傳回憶錄《備位》（Spare，暫譯）目前已在西班牙提前上市，哈利在書中頻頻攻擊哥哥威廉王子（Princeof Wales）和嫂嫂凱特王妃（Princess of Wales），揭露威廉、凱特在公開宣布訂婚之前，他都被瞞在鼓裡，且兩人結婚時，哈利根本就不是伴郎，而是婚禮招待，他甚至坦承自己會擔心哥哥被凱特搶走。

據英國《每日郵報》的報導，哈利王子在2011年擔任哥哥和凱特王妃婚禮的伴郎，但其實這是一個「世紀謊言」，因為伴郎在婚禮上都會上台發表演說，例如威廉找來的兩位好友都是如此，而他卻被降為主持人，唯一任務就是負責介紹威廉的兩位好友，哈利坦言自己就是一位婚禮招待，根本不是伴郎。

且哈利還聲稱，在威廉、凱特公開宣布訂婚之前，他一直都被瞞在鼓裡，而且當他住在威爾斯親王和王妃的官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）對面時，威廉夫婦也從來沒有邀請哈利共進晚餐，這讓他非常難過，明明他們的住處只有半個足球場遠。他坦言自己真的很擔心哥哥會被凱特搶走。

也因此哈利從來沒有把母親黛安娜王妃（Diana, Princess of Wales）訂婚時得到的戒指讓威廉轉送給凱特，自從黛妃去世後，他就一直保留著這枚戒指。

哈利還補充，自從哥嫂訂婚後，他就開始思量著自己的單身生活，安定下來組成家庭的願望也越來越強烈。哈利坦承他一直覺得自己會是第一個結婚的人。身為單身漢的他聲稱自己像個局外人，因為威廉和凱特結婚後聘請了更多的員工、得到更多汽車、換到更大更宏偉的住所和辦公室。

哈利近日也向節目主持人堅稱，他希望與親人和解。儘管他的回憶錄損害了國王的威望，並使王室陷入自1997年黛妃車禍去世以來最嚴峻的危機。

延伸閱讀

▸ 2023上半年6星座「越發福越福氣」 天秤發福反而有桃花

▸ 健保部分負擔調漲明公告 農曆年後上路

▸ 大學入學招生 專家估：今年仍會有7、8000個缺額