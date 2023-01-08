烏俄戰爭「普丁0倦怠」　他曝演說這幕怵目驚心！2023戰局5關鍵曝

▲普丁2022年12月31日發表新年演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭迄今將滿一年，戰爭邁入2023年面臨什麼樣的未來或轉折？BBC俄羅斯事務編輯羅森堡（Steve Rosenberg）和國際事務編輯鮑文（Jeremy Bowen）指出5大關鍵焦點。

是否有跡象表明「普丁厭倦戰爭？」



羅森堡認為，普丁似乎完全不感到厭倦，至少沒有表現出任何跡象。新年演說時，他表情嚴峻站在身穿軍裝的男女前方，更是說明一切，「這是一個相當怵目驚心的畫面，向全俄羅斯人民說，『這就是你們的國家，這就是2023年的俄羅斯，一個正在戰爭中的國家。』」除了視覺效果，普丁演說內容也未釋出任何妥協暗示或和平訊息，「沒有一字一句顯示他希望找辦法擺脫困境。」

羅森堡指出，俄羅斯的目標只有一個，那就是對北約及西方取得軍事勝利，「普丁作為總統只想取勝，要不就是他真的相信勝利是有可能的，要不就是他自知深陷其中、無路可退，唯一選擇就是繼續推進，並且希望過程中出現對自己有利的變化」。

▲在頓內茨克州，烏克蘭士兵乘坐悍馬行經道路。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭會繼續努力抗戰嗎？



鮑文指出，澤倫斯基堅持奪回失去國土，包括2014年遭侵略的克里米亞，也確實證明自己是一位真正優秀的戰爭領袖，但基輔在軍事方面能夠取得什麼成果，取決於北約、尤其美國提供的支持。

與此同時，拜登選擇了相對謹慎的路線，必須支持烏克蘭獲得勝利，又不能把俄羅斯逼到絕境並實現核武威脅，「烏克蘭人現在意識到，收復國土需要更多打擊力量。我上次在烏克蘭時，俄羅斯人正在撤出南部城市赫爾松。我採訪該地區的所有指揮官都說，為了以他們想要的方式贏得戰爭，需要更多現代坦克及飛機發動攻勢，而這正是他們至今未獲得的武器。」

▲烏軍擁有尖端軍武「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），對俄羅斯造成嚴重打擊。（圖／達志影像／美聯社）



各國對烏克蘭的支持會減弱嗎？

羅森堡認為，普丁確實相信西方會慢慢厭倦這場戰爭，並且減少對烏克蘭的支持，「我認為這是普丁盤算佈局中的一部分，因為自去年2月24日以來，儘管對他而言事情很糟糕，他仍相信擁有堅強底牌。」此外，各種謠言揣測滿天飛，例如俄軍將啟動新一波動員，並於春天發動攻勢，且莫斯科持續以樂觀態度大談勝利。

美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）曾說，烏克蘭要奪回克里米亞會很困難。鮑文認為，「他或許在暗示這樣的想法不可取，儘管他很快就不再發表此類評論，但確實說過這句話，這是不能改變的事實。」

▲俄羅斯跨年夜仍繼續空襲烏克蘭。（圖／路透社）



俄國國內對戰爭的支持度如何？

羅森堡表示，克里姆林宮的宣傳與戰爭前線的現實之間「有一定程度的脫節」，「我們實際上看到的是兩種平行存在的現實」，衝突發生近一年以來都是如此。他甚至引述喬治歐威爾著作《1984》中極權政府的名言形容俄羅斯狀況，「戰爭就是和平，無知就是力量」，「克里姆林宮建構了這種取代現實的虛幻，從早到晚在官媒宣傳和播送，其中俄羅斯被說成受害者，而烏克蘭和西方是發動戰爭的侵略者。」

雙方都準備好且有意願尋求和平協議嗎？



鮑文不認為現在還有轉圜餘地可以談判，因為普丁相信自己能贏，或者無論如何都必須繼續下去，而烏克蘭也相信自己能贏，在歷經那麼多傷害與犧牲後，不會同意被擺佈、做出違反意願的讓步，「戰爭爆發以來，澤倫斯基的語氣已經改變，（去年）3月基輔似乎受到俄軍真正威脅的最初幾周，他說『生命很重要，或許比領土更重要』，但現在說的是，烏克蘭想要奪回每一吋國土」，因此若俄羅斯想談判，就必須先從烏克蘭土地上撤出。