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巴西傳奇衝浪家摔倒溺斃！遇4.9公里深「怪獸巨浪」　沙灘搶救無效

▲▼巴西47歲衝浪好手弗萊雷在葡萄牙衝浪時摔倒溺斃。（圖／翻攝自Instagram@marciofreiremaddog）

▲巴西47歲衝浪好手弗萊雷在葡萄牙衝浪時摔倒溺斃。（圖／翻攝自Instagram@marciofreiremaddog）

記者羅翊宬／綜合報導

年僅47歲的弗萊雷（Marcio Freire）是巴西三大傳奇衝浪好手之一，他從小就開始學習衝浪，20歲出頭時經常去夏威夷的茂宜島，此後他的足跡遍及印尼至歐洲等世界上最具代表性的衝浪勝地。豈料，弗萊雷6日征服葡萄牙衝浪聖地納札雷（Nazaré）卻不慎摔倒溺斃，許多衝浪好手紛紛湧入社群媒體致哀。

根據《每日郵報》，來自巴西的衝浪好手弗萊雷曾因為征服夏威夷被稱為「大白鯊」（Jaws）的巨浪而獲得「瘋狗」（Mad Dogs）的稱號，他與另2名巴西衝浪好手出現在2016年的同名紀錄片《瘋狗》，不過最近他在葡萄牙納札雷的巨浪上練習雙人衝浪時，卻不幸跌倒，儘管救生員乘坐水上摩托車將其送到海灘，但他仍心跳驟停。

葡萄牙國家海事局在一份聲明中表示，「一名47歲的巴西籍男子今天（6日）下午在諾爾德海灘（Praia do Norte）練習衝浪時摔倒死亡。」

葡萄牙衝浪好手拉布（Nic von Rupp）在社群軟體Instagram向其致敬，「他一整天都在衝浪，臉上掛著燦爛的微笑。他是衝浪傳奇，我就這樣把他收藏在我的記憶裡」；另名體育攝影師Fred Pompermayer則表示，「今天我們失去一位偉大的人、一位非常好的朋友、一位傳奇衝浪好手，弗萊雷。他是一個快樂的人，臉上總是掛著微笑。」

報導指出，弗萊雷恰好於上周迎來父親81歲生日，本來他去年年底曾和父母、家人在葡萄牙波多（Porto）一起度過聖誕節，他的父母還親自飛到葡萄牙納札雷和他在一起。

據悉，弗萊雷是第一個在葡萄牙納札雷喪生的衝浪運動者，儘管前幾年曾有其他衝浪者在此身受重傷。納札雷之所以如此致命且危險，無疑是它擁有全球最大的海浪，波濤洶湧的海水底下擁有一座4.9公里深的納札雷峽谷（Nazaré Canyon），由於地形結構特殊，導致波浪接近海岸時陡然上升，引起全球最高的海浪，人們封它為「衝浪界的聖母峰」。

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