新魔王XBB.1.5殺入至少29國　專家曝1招就能自我保護

▲美國近期掀起新一波XBB.1.5疫情。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織證實，在美國掀起新疫情的XBB.1.5是迄今傳染力最強的Omicron亞變異株，號稱擁有史上最強免疫力脫逃能力，現已至少擴散29個國家。專家表示，大多數人自我保護對抗病毒的最好方法，就是接種疫苗和加強針。

綜合彭博、紐約時報報導，全球目前至少29個國家發現XBB.1.5的蹤影，由於擁有強大傳染力，也被稱為「海怪克拉肯」（Kraken，北歐神話中的巨型海怪）。不過WHO認為，它的傳播範圍可能更廣，南非7日也證實，境內發現首例XBB.1.5確診個案。

南非科學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）說明，這起病例是研究人員去年12月27日對樣本進行基因測序時所發現，但民眾切勿恐慌，因截至目前，南非的確診數、住院數、死亡數均未出現明顯變化。

First XBB.1.5 detected in SA today by Stellenbosch University, Network for Genomics Surveillance in South Africa (NGS-SA). XBB.1.5 = 1% (1/97 of recent genomes). Isolate from 27-Dec-2022. Interesting, two others assigned as BA.2.75 with extra Spike F486P mutation. Tweet 1/2 — Tulio de Oliveira (@Tuliodna) January 6, 2023

面對XBB.1.5變異株來襲，該如何做好自我保護來應對？專家表示，大多數人對抗病毒自我保護的最好方法，就是接種疫苗和加強針。

加州大學洛杉磯分校大衛格芬醫學院的傳染病醫師、免疫學研究員奧托·楊（Otto Yang）指出，特別是高危險族群以及過去4至6個月期間內沒有接種加強針或未染新冠者，應該要計畫施打疫苗。

奧托·楊進一步解釋，二價疫苗可訓練人體免疫系統識別2020年原始新冠病毒以及Omicron亞型變異株BA.5，儘管二價疫苗產生的抗體對XBB.1.5的效果如何尚待觀察，但若被感染，靠加強針產生的T細胞防護仍能保護人體免受嚴重疾病影響。

明尼蘇達大學流行病學家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）表示，針對疫苗有效性，「若我們有看到死亡數降低，重症、住院數減少，即便有人被感染，仍算是取得巨大成功」，而重症高風險族群等應該考慮戴口罩、避免出入擁擠的室內場所，並經常進行篩檢，一旦檢測結果呈現陽性，就要盡早接受抗病毒藥物治療。