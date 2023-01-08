日相岸田赴美會拜登！將發表「日美共同宣言」　強調台海和平

▲日本首相岸田文雄13日將與美國總統拜登會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄9日將展開一系列出訪行程，依序前往法國、義大利、英國以及加拿大，並在13日於白宮與美國總統拜登會面，舉行日美高峰會談。雙方預計在會談後發表以安全保障為主要重點的日美共同文書，內容也將強調台海和平與穩定的重要性。

根據《讀賣新聞》引述多名日本政府內部人士消息報導，日美政府協調於13日的日美高峰會後發表共同文書。日本當局2022年12月修訂與國家安全保障戰略有關的3大文書，此次更將透過高峰會強化日美同盟，並加強雙方合作，以推進自由且開放的印太平洋。

事實上，岸田文雄2022年5月在東京與拜登會面時，就已經向他展現了日本增強防衛能力與提高國防預算的決心，此次預計會向拜登說明這幾個月來日本政府的相關進度。

共同文書中，將會重申日本的新國家安保戰略，包含可保有以自衛目的破壞敵方飛彈發射據點的「反擊能力」，並強調堅固的日美同盟關係。

除此之外，也會重申沖繩縣尖閣諸島（台稱釣漁臺列嶼）為日美安全保障條約第5條的適用對象，同時強調「台灣海峽和平與穩定」的重要性。而為了實現北韓「完全的無核化」，雙方也會持續進行緊密合作。在經濟安全保障的重要技術與宇宙領域進行互助，並在經濟、貿易領域促進合作。

岸田文雄9日將從日本出發前往法國與總統馬克宏見面，10日前往義大利和總理梅洛尼會面，11日到訪英國與蘇納克會面，12日至加拿大與總理杜魯道見面，13日則會在美國與拜登會面。