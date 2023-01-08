哈利讓老爸傷透心！　查爾斯加冕典禮爆「不准他參與」只能當觀眾

▲ 哈利回憶錄恐怕使父子關係進一步惡化。（圖／達志影像／美聯社、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子自傳《備胎》（Spare）未出版先轟動，書中揭露兄長威廉王子對他動粗、妻子梅根和大嫂凱特的爭端等爆炸性內幕，似乎只會加深他和王室的裂痕。王室內部人士就透露，因為哈利洩露太多家族祕辛，國王查爾斯三世已經決定，不讓哈利參與他的加冕典禮。

王室消息人士向《星期日泰晤士報》表示，「從目前的情況看來，哈利王子不會參與典禮」，查爾斯已經完全將他排除在5月6日加冕典禮的規劃以外，代表若哈利選擇出席，只能以觀眾身份觀禮。

知情人士披露，《備胎》內容外流後，查爾斯和威廉都非常生氣，因為哈利絲毫不留情面，將哥哥形容成一個虐待他的惡霸，在皇宮裡將他打倒在地，甚至稱他為「宿敵」。

哈利也對查爾斯開槍，再度強調他是個不稱職的父親，在黛安娜王妃逝世後就對他不管不顧。儘管書中砲火主要對準威廉，王室一名友人坦言，「國王受到的傷害並沒有比較少。」

目前尚不清楚哈利是否會參加查爾斯的加冕典禮，他和梅根的Netflix紀錄片上架後，去年12月曾有白金漢宮內部人士透露，查爾斯仍計畫邀請他們，「門永遠是半開的」。

然而，哈利近期接受《獨立電視台》（ITV）專訪，第二支預告片中他便表示不願出席，認為這取決於他的家人，「有很多事需要討論，我真的希望他們願意坐下來談談。」