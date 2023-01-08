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5.8億珠寶埋在這！二戰「納粹藏寶圖」曝光　荷蘭村莊掀尋寶熱

▲▼荷蘭海牙國家檔案館公布大量歷史資料，其中包含二戰納粹的藏寶圖。（圖／達志影像）

▲荷蘭海牙國家檔案館公布大量歷史資料，其中包含二戰納粹的藏寶圖。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

二戰的納粹德國充滿爭議與神祕傳說，荷蘭國家檔案館最近公布了一批文件，其中還包含一張藏寶圖，上頭還用紅筆標示了「X記號」。據說，這是近80年前，4名德國士兵在納粹戰敗逃難時，在荷蘭鄉下所埋藏的金銀珠寶，估計現今價值高達1585萬英鎊（約新台幣5.8億元），引發了一陣尋寶熱潮。

根據《衛報》報導，二戰末期，納粹被迫逃離歐洲占領地時，有4名德國士兵將4箱裝滿硬幣、手錶、珠寶、鑽石以及各種寶石的彈藥箱，埋在荷蘭鄉間的荒郊野外之地。這些寶藏被認為在1945年至少價值200萬到300萬荷蘭盾，過了78年後，相當於現今的1585萬英鎊。

▲▼荷蘭海牙國家檔案館公布大量歷史資料，其中包含二戰納粹的藏寶圖。（圖／翻攝自Facebook／Nationaal Archief）

▲據信是由納粹德國士兵繪製的藏寶圖。（圖／翻攝自Facebook／Nationaal Archief）

荷蘭國家檔案館上周公布了1300多份歷史文件，其中一疊7公分厚的資料正是在講述荷蘭政府在戰後幾年努力尋找這些被納粹掠奪的寶藏，但最後仍徒勞一場。研究人員認為，1945年4月當同盟國即將解放荷蘭東部城市阿納姆（Arnhem）時，這4名正在逃竄德國士兵，最後決定在距離阿納姆約40公里外的小村莊歐姆瑞（Ommeren），把珠寶箱埋在一棵白楊樹的樹根下深達70到80公分的地底。

國家檔案館在戰後不久就從德國士兵赫姆特（Helmut S）手中取得這份藏寶圖，條件是為保護財產所有者的利益，必在許多年內不得公布地圖，於是內含藏寶圖的研究文件經過75年最長保密期後才在最近公開。據赫姆特的說法，這些寶藏是在1944年8月阿納姆一家銀行爆炸縱火案時搜刮而來，當時保險箱被砸碎，珠寶、硬幣和其他財物散落街上，他的戰友們把看得到的都裝進口袋，後來才放進彈藥箱裡。

不過，關於銀行爆炸後在街上撿珠寶的說法也有歷史學家質疑，認為1944年8月阿納姆沒有被轟炸，反而更可能是德國士兵搶劫銀行得手的贓物。儘管這些財寶是否真的存在可能很難被證實，但現在荷蘭國家檔案館已將藏寶圖公布在網路上，民眾還能去檔案館查看那些曾被封藏的文件，如今似乎更有希望尋寶成功。

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