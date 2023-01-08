9歲妹河邊遭鱷魚咬住…哥哥轉身跳入水搏鬥！　成功救起瞬間哭了

▲來自納米比亞的海克拉遭鱷魚攻擊，腹部和大腿嚴重受傷。（圖／翻攝自The New Era、The Namibian）



記者張方瑀／綜合報導

非洲納米比亞一對兄妹日前到河邊取水時，年僅9歲的妹妹突然被水中竄出的鱷魚咬住腰部，而她19歲的哥哥見狀後，不顧自身安危立刻跳下水猛打鱷魚，驚險救回妹妹一命。

根據《每日星報》報導，現年9歲的海克拉（Regimiya Haikera）日前在奧卡萬戈河（Kavango River）邊取水時遭鱷魚襲擊，咬傷了她大腿內側和身體左側，肋骨也有受傷，但幸運的是，意外發生時她19歲的哥哥恩達拉（Johannes Ndara）勇敢地跳入水中，猛打趕跑鱷魚，才讓她撿回一命。

恩達拉事後表示，當天早上他們先到田裡幫忙，接著在中午12點左右回到家，結果發現沒有食材可煮後，就決定到父母的菜園和河邊找東西，「我們往河邊走之後，妹妹就跟在我的身後，結果突然聽到她的尖叫，當我轉過身時，她已經被鱷魚咬住了。」

恩達拉說，他立刻跳進水裡拉住鱷魚的嘴巴，經過一番猛打之後，鱷魚才鬆口放開妹妹，「在那之後我感到無能為力，我只能把妹妹抱在懷裡一直哭。」所幸海克拉緊急被送往醫院治療後，目前並無大礙。

納米比亞當局也警告，現在正值河水水位上升的季節，很難發現潛伏在水中的鱷魚，因此呼籲人們到河邊務必結伴同行。