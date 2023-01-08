首場商圈走街　蔣萬安發送兔年發財金

▲台北市長蔣萬安市政會議前受訪。（資料照／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長蔣萬安7日來到台北後站商圈、華陰街北車商圈以及台北地下街參加首場商圈拜年走街活動，並發送「兔gether發財金」為民眾討吉利。蔣萬安致詞時提到，再過兩個星期就是除夕，可預見台北地下街將帶來非常多的人潮，過去2年因為疫情關係而停辦年貨大街，這次是疫情趨緩解封之後舉辦大型的年節活動，期待所有好朋友都來台北地下街消費，一同逛逛走走。

蔣萬安表示，台北地下街之所以吸引人，很重要的因素就是交通非常方便，兩鐵四線連接轉運站，可說是非常方便，另外，台北地下街的特色，有動漫、3C、電玩各式各樣年輕人喜愛的都在這邊。

蔣萬安說，剛剛處長問他是不是常來台北地下街？其實他不只是選舉時常來，不時也會帶著孩子來到這邊，小朋友以及年輕人真的很喜歡這些電玩、動漫、3C、公仔，推薦大小朋友都一起來台北地下街，尤其回想PS剛上市時，台北地下街真的很熱鬧，吸引了大批人潮與粉絲。

蔣萬安說，地下街商圈也趁春節期間推出系列優惠及滿額抽獎活動，他剛盯著iphone14，也問產業局長說他能不能抽一下。蔣萬安強調，台北地下街有非常多的獎項歡迎大家來消費抽獎，絕對是過年期間一大樂事。他也特別感謝商圈所有理監事的共同努力，大家撐過疫情，展開雙臂迎接人潮，迎接商機。

蔣萬安也提到，在台北後站商圈、華陰街北車商圈，要買什麼東西，這邊都有，民眾都能買到最想要、最實惠的東西，新的一年，希望藉由年貨大街打頭陣，接下來台灣燈會即將在台北舉辦，相信一連串的活動可以全面提升各個商圈跟店家的生意，來帶動大家的生意，這一定是大家最期待的事。