　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國鬆綁邊境　泰國：所有旅客入境須出示「疫苗接種」證明

▲▼曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）。（圖／路透）

▲中國鬆綁邊境，泰國隨後宣布，所有旅客入境須出示「疫苗接種」證明。（圖／路透）

文／中央社

中國鬆綁邊境，預估將出現海外旅遊潮。泰國交通部長薩薩揚7日透露，民航局已擬定飛航公告，1月9日上午8時起進入泰國的旅客須出示接種2劑COVID-19疫苗的證明。不過，泰國民航局尚未正式發布公告。

為了因應可能的中國遊客人潮，公共衛生部、交通部和觀光暨體育部部長及相關官員5日開會討論相關措施。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾表示，不會針對中國遊客實施特別措施。5日的會議討論後，相關單位同意所有進入泰國的遊客都要出示接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗證明，不過當天並沒有宣布實施日期。

綜合泰媒報導，交通部長薩薩揚（Saksayam Chidchob）透露，民航局已擬好飛航公告（NOTAM），內容包含最新的入境泰國規定。

最新規定將從1月9日早上8時起生效直到1月31日午夜，旅客入境泰國必須要有接種2劑疫苗的證明，不過並沒有提到要多久以內接種疫苗才符合規定；如果未接種過疫苗者要有醫生證明為何無法接種疫苗的文件。

此外，如果旅客來自拒絕讓確診病人入境的國家，就必須購買醫療保險，保險有效日期必須涵蓋旅客在泰天數再加7天；因公赴泰的旅客則必須要有雇主的保證書。

泰國從去年10月開始取消遊客進入泰國須出示疫苗接種證明和醫療保險的規定，新規定等於恢復先前的措施。不過，新規定僅適用於外國旅客而不適用泰國人，而在泰國轉機的旅客也不在此限。

儘管交通部長先行透露內容，民航局的官方網站和臉書尚未更新，航空公司業者也表示還沒有看到正式公文。

中國宣布1月8日起取消入境集中隔離，帶動海外旅遊潮，泰國成為中國民眾海外旅遊前幾名的選擇。泰國因疫情，2020年3月開始禁止外國觀光客入境。2019年泰國全年近4000萬觀光人次中有1/4是中國遊客。

泰國觀光局預估今年首季約有30萬人次中國遊客，因為中國鬆綁防疫限制，觀光局也上修今年整年觀光人次，從2000萬人次增加到2500萬人次。

ET快訊
陸明起大解封！　1105天爆發、清零走向全面開放
快訊／台南正副議長選舉賄選案　林士傑遭裁定羈押禁見
新竹棒球場152項缺失　施工廠商董座回應了
危險性行為分4級！醫示警：愛愛出血注意了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國鬆綁邊境　泰國：所有旅客入境須出示「疫苗接種」證明

華府30億美元助基輔　烏克蘭稱俄國擬再動員50萬人

FTX債主恐超過100萬人　美國政府為受害人成立網站

半導體寒冬「衝擊三星」第4季營收大減69%　第1季營利恐現赤字

普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜　在身上劃好幾次十字

烏克蘭電信網路遭俄軍摧毀　聯合國估重修需近550億

銀行高層搭機喝醉！商務艙當眾脫褲解放　72歲老婦慘被熱尿淋頭

正妹網紅癌逝！「16歲罹罕見骨癌」奮戰4年病危　家屬證實死訊

日本增463死創新高　全境飆破3000萬人染新冠

立體停車場「維修工人遭活活夾死」！　同事驚：升降台突下降

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

小S「主動密派翠克」不理陳漢典　蔡康永起身拒錄：太辱沒我身分

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

杜賓犬見狗夥伴落水成焦點　下秒跳泳池「裝溺水」求關注

開箱「取精室」設備齊全　醫幽默：護士不會幫你

中國鬆綁邊境　泰國：所有旅客入境須出示「疫苗接種」證明

華府30億美元助基輔　烏克蘭稱俄國擬再動員50萬人

FTX債主恐超過100萬人　美國政府為受害人成立網站

半導體寒冬「衝擊三星」第4季營收大減69%　第1季營利恐現赤字

普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜　在身上劃好幾次十字

烏克蘭電信網路遭俄軍摧毀　聯合國估重修需近550億

銀行高層搭機喝醉！商務艙當眾脫褲解放　72歲老婦慘被熱尿淋頭

正妹網紅癌逝！「16歲罹罕見骨癌」奮戰4年病危　家屬證實死訊

日本增463死創新高　全境飆破3000萬人染新冠

立體停車場「維修工人遭活活夾死」！　同事驚：升降台突下降

男友拜託她打掃新婚房　準新娘氣炸「房子又不是我的」

蔣市長深夜學堂！蔣萬安半夜視察路面銑鋪工程　今年要鋪106條

婆婆再婚懷孕　竟要「身懷六甲」兒媳墮胎：不許孩子比孫子小

中國鬆綁邊境　泰國：所有旅客入境須出示「疫苗接種」證明

蔥麵包1500個30分鐘完售　台中人氣店「抵制代購」遭負評攻擊

華府30億美元助基輔　烏克蘭稱俄國擬再動員50萬人

賓士最新款！櫻花電梯捐贈桃園救護車　配置於消防局新坡分隊

嘉義縣阿里山茶葉生產合作社茶競賽　高山茶溯源履歷標籤品質保證

男大生「啃饅頭度日」申請清寒被拒　發現爸媽有2房裝窮崩潰

長榮航勤與員工座談　7日做出三點決議推出獎勵方案

爸洗完澡只圍浴巾！狠貓見「人體逗貓棒」開抓

國際熱門新聞

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

19歲妹激戰前任　孩子獨留車上窒息亡

時空旅人預言2023年將有「5大災難」

陸客明起出國！19國「入境新規一次看」

半導體寒冬延續　三星第1季營利恐現赤字

泰國：9日起旅客入境須出示疫苗接種證明

FTX債主超過100萬人　美政府為受害人立網站

普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜

華府30億美元助基輔　烏稱俄擬再動員50萬人

男大生喊累「被誤診焦慮症」　1月後身亡

烏克蘭電信網路遭俄軍摧毀　聯合國估重修需近550億

辣媽曬精靈耳垂勸世　超有說服力

銀行高層喝醉脫褲　7旬老婦慘被熱尿淋頭

更多熱門

相關新聞

日本增463死創新高　全境破3000萬人染新冠

日本增463死創新高　全境破3000萬人染新冠

日本厚生勞動省7日公布新冠疫情最新數據，單日新增463人染疫病逝，連2日突破歷史紀錄。全日本目前累計確診人數已突破3000萬人，在當前第8波疫情下，預計感染人數還會持續上升。

陸客明起出國！19國「入境新規一次看」

陸客明起出國！19國「入境新規一次看」

居家檢疫提前4小時出關挨罰　他：買藥替女友安胎

居家檢疫提前4小時出關挨罰　他：買藥替女友安胎

因應中國疫情 　美CDC開始檢測國際航班污水

因應中國疫情 　美CDC開始檢測國際航班污水

「克拉肯海怪」XBB.1.5來了　1次認識新魔王

「克拉肯海怪」XBB.1.5來了　1次認識新魔王

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

Jessie J驚喜再宣布：我懷孕了！

快訊／才做試管喜懷雙胞胎　資生堂千金痛心宣布：我流產了！

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

陳維齡真演過戲！露雙峰演「皮卡丘」

癸卯年是黑兔年　命理師警告「6生肖」要當心

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

女友塞舔挑逗！下一秒…他耳膜「蕉皮式爆裂」　醫看傻

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

日本AV年度銷售第一名曝光！是「女團出身藝能人」

台AV女優曝秘辛...1事讓男優進入狀況

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

更多

最夯影音

更多
男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼
控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面