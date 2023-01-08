中國鬆綁邊境　泰國：所有旅客入境須出示「疫苗接種」證明

▲中國鬆綁邊境，泰國隨後宣布，所有旅客入境須出示「疫苗接種」證明。（圖／路透）



文／中央社

中國鬆綁邊境，預估將出現海外旅遊潮。泰國交通部長薩薩揚7日透露，民航局已擬定飛航公告，1月9日上午8時起進入泰國的旅客須出示接種2劑COVID-19疫苗的證明。不過，泰國民航局尚未正式發布公告。

為了因應可能的中國遊客人潮，公共衛生部、交通部和觀光暨體育部部長及相關官員5日開會討論相關措施。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾表示，不會針對中國遊客實施特別措施。5日的會議討論後，相關單位同意所有進入泰國的遊客都要出示接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗證明，不過當天並沒有宣布實施日期。

綜合泰媒報導，交通部長薩薩揚（Saksayam Chidchob）透露，民航局已擬好飛航公告（NOTAM），內容包含最新的入境泰國規定。

最新規定將從1月9日早上8時起生效直到1月31日午夜，旅客入境泰國必須要有接種2劑疫苗的證明，不過並沒有提到要多久以內接種疫苗才符合規定；如果未接種過疫苗者要有醫生證明為何無法接種疫苗的文件。

此外，如果旅客來自拒絕讓確診病人入境的國家，就必須購買醫療保險，保險有效日期必須涵蓋旅客在泰天數再加7天；因公赴泰的旅客則必須要有雇主的保證書。

泰國從去年10月開始取消遊客進入泰國須出示疫苗接種證明和醫療保險的規定，新規定等於恢復先前的措施。不過，新規定僅適用於外國旅客而不適用泰國人，而在泰國轉機的旅客也不在此限。

儘管交通部長先行透露內容，民航局的官方網站和臉書尚未更新，航空公司業者也表示還沒有看到正式公文。

中國宣布1月8日起取消入境集中隔離，帶動海外旅遊潮，泰國成為中國民眾海外旅遊前幾名的選擇。泰國因疫情，2020年3月開始禁止外國觀光客入境。2019年泰國全年近4000萬觀光人次中有1/4是中國遊客。

泰國觀光局預估今年首季約有30萬人次中國遊客，因為中國鬆綁防疫限制，觀光局也上修今年整年觀光人次，從2000萬人次增加到2500萬人次。