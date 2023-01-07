　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜　在身上劃好幾次十字

▲▼普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜。（圖／路透）

▲普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教耶誕節禮拜，並未與其他教徒一起參加公開慶祝活動。

俄羅斯新聞社（RIA）指出，這是普丁多年來首次在莫斯科，而非首都周遭地區慶祝耶誕節。

俄羅斯國營電視台播放兩段普丁在鍍金的聖母領報大教堂（Cathedral of the Annunciation）內直播片段，當時東正教神父在主持午夜禮拜，即所謂的「聖禮儀」（Divine Liturgy）。

許多東正教徒是在1月6日到7日慶祝耶誕節。

穿著藍色夾克和白色高領毛衣的普丁是唯一參加禮拜的人，在電視轉播鏡頭切到莫斯科救世主大教堂（Christ the Saviour Cathedral）的公開禮拜前，可以看到普丁在身上劃了好幾次十字。

普丁去年與數千人一起慶祝復活節，去年耶誕節在莫斯科郊區的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸獨自度過。2021年，普丁在諾夫哥羅（Novgorod）參加公開的聖禮儀。

俄羅斯東正教會支持俄國在烏克蘭的戰爭。俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）5日呼籲俄烏雙方遵守普丁宣布的36小時耶誕休戰協議。

基里爾6日批評烏克蘭鎮壓一個與俄國有聯繫的東正教教會分會。烏克蘭安全部門搜查該教會擁有的房產，上月還指控一名高階神職人員，藉由支持俄羅斯的政策，進行反烏活動。

基里爾說：「讓我們為弟兄姊妹禱告，我們要有信心，相信這些惡毒的仇外心態總有一天會消失。」他並嘲笑烏克蘭試圖摧毀在烏國的教會是「可悲的企圖」。

ET快訊
陸明起大解封！　1105天爆發、清零走向全面開放
快訊／台南正副議長選舉賄選案　林士傑遭裁定羈押禁見
新竹棒球場152項缺失　施工廠商董座回應了
危險性行為分4級！醫示警：愛愛出血注意了
王世堅《炎上》神秘嘉賓曝光　韓國瑜現身：尺度大到捏把冷汗
「X女人搶我兒子」！名門婆婆「婚禮與媳扭打」　後果慘曝
天后驚喜宣布：我懷孕了！　全裸秀出渾圓孕肚
台灣男女「最敏感部位」羞曝光　一撩慾望秒激起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜　在身上劃好幾次十字

烏克蘭電信網路遭俄軍摧毀　聯合國估重修需近550億

銀行高層搭機喝醉！商務艙當眾脫褲解放　72歲老婦慘被熱尿淋頭

正妹網紅癌逝！「16歲罹罕見骨癌」奮戰4年病危　家屬證實死訊

日本增463死創新高　全境飆破3000萬人染新冠

立體停車場「維修工人遭活活夾死」！　同事驚：升降台突下降

男學生當心！南韓「淫魔男師」澡堂變態性騷男學生　請吃飯逼帶回家

陸客明起解封！19國祭「入境防疫限制」　全球新規一次看

花車遊行悲劇！拖車失控「直衝人群」輾死觀眾　恐怖畫面曝

撐不住！日本麥當勞宣布漲價　10個月內第三次

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜　在身上劃好幾次十字

烏克蘭電信網路遭俄軍摧毀　聯合國估重修需近550億

銀行高層搭機喝醉！商務艙當眾脫褲解放　72歲老婦慘被熱尿淋頭

正妹網紅癌逝！「16歲罹罕見骨癌」奮戰4年病危　家屬證實死訊

日本增463死創新高　全境飆破3000萬人染新冠

立體停車場「維修工人遭活活夾死」！　同事驚：升降台突下降

男學生當心！南韓「淫魔男師」澡堂變態性騷男學生　請吃飯逼帶回家

陸客明起解封！19國祭「入境防疫限制」　全球新規一次看

花車遊行悲劇！拖車失控「直衝人群」輾死觀眾　恐怖畫面曝

撐不住！日本麥當勞宣布漲價　10個月內第三次

正妹老師清唱《玩命關頭》神曲太好聽！　小S驚豔：根本可以當歌手

瘦子唱一半突衝觀眾席！　合體頑童飆唱2限定曲...全場炸了

快訊／台南正副議長選舉賄選案　林士傑遭裁定羈押禁見

新竹棒球場152項缺失　施工廠商巨佳營造董座回應了

女大生被嘲笑像瓦斯桶「半年甩36公斤」　重生正妹竄網路熱搜

河馬「爆氣張嘴」狂追小船　船長狂催油門快逃啊

小甜甜風波未平　廣告小妹點出「宋逸民最大問題」2缺失引火

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜現身：尺度大到捏把冷汗

校正回歸！戴資穎、麟洋配世界排名小幅下滑　周天成回到第5

「TOYOTA海力士皮卡」GR Sport澳洲發表！運動化外型熱血值點滿

亂尿尿心虛怕被主人罵　貓母女神同步「面壁思過」

國際熱門新聞

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

時空旅人預言2023年將有「5大災難」

辣媽曬精靈耳垂勸世　超有說服力

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」

即／日142人客機驚傳爆裂物迫降名古屋　逃生梯彈出

即／歷經15輪投票！麥卡錫當選眾院議長

「克拉肯海怪」XBB.1.5來了　1次認識新魔王

麥當勞宣布裁員！範圍擴及全球　時間點曝光

拍南蘇丹總統「尿失禁」畫面　6記者被捕

怨孫媳不打掃！白髮嬤慘遭「摔地狠揍」

預料聯準會升息壓力減輕　美股勁揚700點

哈利爆17歲野戰破處　傳言瘋猜是這女星

陸客明起出國！19國「入境新規一次看」

男大生喊累「被誤診焦慮症」　1月後身亡

更多熱門

相關新聞

烏克蘭電信網路遭俄軍摧毀　聯合國估重修需近550億

烏克蘭電信網路遭俄軍摧毀　聯合國估重修需近550億

聯合國旗下國際電信聯盟今天公布報告說，烏克蘭需要至少17億9000萬美元（近新台幣550億元）才能將電信產業恢復到戰前水準。報告指控，俄軍已將烏克蘭某些地區的電信網路「完全摧毀或占領」。

「普丁停火是謊言」烏克蘭各地仍遭空襲

「普丁停火是謊言」烏克蘭各地仍遭空襲

德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

美國宣布軍援烏克蘭30億美元　迄今最大宗援助案

美國宣布軍援烏克蘭30億美元　迄今最大宗援助案

歐洲像夏天破解俄氣陰謀　西班牙氣溫25度

歐洲像夏天破解俄氣陰謀　西班牙氣溫25度

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

新竹情侶刮刮樂中100萬！3.6萬直接回本　現場感動爆哭

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

「5生肖」農曆年前恐出大事！

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面